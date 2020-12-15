تحقيق في مصير 300 مليار وجهت لقطاع الثقافة

باشرت مصالح الأمن تحقيقات معمقة في وجهة العشرات من الملايير صرفت كمخصصات مالية لصندوق التراث وصندوق دعم السينما سنة 2018 والتي قارب ال300 مليار سنتيم ،وزعت على شكل إعانات مجزئة ولم تظهر نتائجها إلى اليوم وهو الأمر الذي جعل مجلس المحاسبة في تقريره حول مشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2018 عن طريقة صرف المخصصات المالية لصندوق التراث وصندوق دعم السينما يتساءل عن وجهة الأموال ،ويحل الملف للتحقيق القضائي لتحديد المسؤوليات واسترجاع المال العام .

وأشارت مصادر مقربة من التحقيق أن أولى الملاحظات جاءت على صرف الأموال تبين عدم وجود اية مشاريع أو فواتير وسندات تبين وجهة الأموال العمومية الضخمة المصروفة بدون نتائج والتي قسمت على شكل إعانات،حيث وقفت التحقيقات الأولية المبنية على ملاحظات مجلس المحاسبة على صرف وتوجيه مبلغ 173 مليار سنتيم إلى الصندوق الوطني للتراث الثقافي رغم انه دون مخطط عمل لمدة ثلاث سنوات ،وبدون تسجيل أي نشاط ،ضف إلى ذلك تحويل مبلغ 49 مليار سنتيم للمركز الجزائري لتطوير السينما دون تسجيل أي نشاط فعلي أو إنتاج فني في حين تم توزيع 75 مليار سنتيم على شكل إعانات منها 03 لصالح دورالنشرالتي تعد مؤسسات إنتاجية دون إنتاج بالإضافة إلى 28 إعانة لجمعيات والتعاونيات الثقافية الناشطة خاصة في مجال المسرح و103 إعانة لإنتاج أفلام دون أي إنتاج وهي الملفات التي قد تجر عدة إطارات بوزارة الثقافة إلى العدالة بتهمة تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة.

محمد بن ترار