تحقيق في الاستثمارات الصناعية والسياحية

* وجهة مجهولة لقروض البنوك

أطلقت السلطات المحلية للولايات الغربية بأمر من السلطات العليا تحقيقات معمقة في العشرات من الاستثمارات الوهمية التي استفاد أصحابها من قطع أرضية بالدينار الرمزي والملايير من القروض خلال السنوات الماضية من اجل تجسيد مشاريع استثمارية وفتح مناصب الشغل للشباب البطال ، ليتبين أن أغلب الاستثمارات في المجال الصناعي حولت إلى أداة لتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج من جهة ، خاصة وأن أغلبها أقيم على إنقاذ مؤسسات عمومية سرعان ما تم تغيير طابعها وتسريح عمالها مثلما حدث مع مؤسسات للمواد الحمراء ومصانع الزيت ، ومؤسسة الإلكترونيك ، في حين استغلت الاستثمارات السياحية في إقامة سكنات فاخرة لاغير ، دون المبالاة بدفتر الشروط والالتزامات المقدمة مع السلطات المحلية، خاصة وأن أصحاب هذه الاستثمارات من ذوي الجاه والنفوذ.

هذا وقد باشرت السلطات الولائية في مراسلة العشرات من المستثمرين المخالفين لشروط الاستثمار وفق الشروط التي أمضاها مع وزارتي الصناعة والسياحة من أجل تجسيد مشاريع استثمارية والتي مكنتهم من الحصول على قطع أرضية بالدينار الرمزي وقروض بالملايير قبل أن تتوقف المشاريع أو تحول إلى سكنات فاخرة كما تبين أن أغلب المستثمرين تحصلوا على قروض بالملايير من البنوك وقدموا هذه القطع كضمانات دون تجسيدها ما يعد نهب للعقار وتبديد للمال العام ونصب واحتيال في أن واحد هذا وأمهلت المديريات المستثمرين مهلة شهرين للوفاء بالتزاماتهم قبل إحالتهم على القضاء ،هذا وأشارت المعطيات الأولية أن مديريات الصناعة قد وجهت ما يفوق ال800 إعذار لمستثمرين بالولايات الغربية في حين وجهت مديرية السياحة اكثر من 200 اعذرا لمستثمرين بولايات شلف ، مستغانم ، وهران ،عين تموشنت وتلمسان والذين حصلوا على مواقع للاستثمار لكن أصحابها لم يحترموا دفتر الشروط.

نهب للعقار الصناعي

ففي ولاية تلمسان وجهت مديرية الصناعة 180 إعذار لمستثمرين لم يجسدوا مشاريعهم ، وآخرون اخلوا بالالتزامات المقدمة في دفتر الشروط خاصة وان الولاية عرفت إقبالا كبيرا للمستثمرين الذين أودعو ملفات الاستثمار بالولاية الأمر الذي جعل السلطات المحلية تباشر عملية توسيع المناطق الصناعية لاستقطاب المشاريع أملا في رفع المستوى الاقتصادي للمنطقة وفتح آفاق التشغيل وسط الشباب خاصة في المناطق الحدودية التي عرفت توسعا للبطالة عقب تجفيف منابع التهريب ضمن مخطط لالا مغنية الذي تم مباشرته يوم 25/01/2016 بأمر من وزارة الداخلية ، وقد عملت الحكومة على رفع عدد القطع الأرضية الصناعية إلى 895 قطعة خلال سنة 2018 فقط ، وهذا بعد إيداع 648 ملفا للاستثمار من قبل المستثمرين والذين تم قبول 148 ملفا منها ، لكن لم يتم تجسيد سوى مشروعان اللذين دخلا الخدمة و لم يتم مباشرة الأشغال سوى في 67 مشروعا . كما تمّ منح 194 قطعة أرضية، و24 مساحة مخصصة للاستثمار بتكلفة مالية للاستثمار تقدّر ب 77.6 مليار دج لايزال اصحبها لم يطلقوا مشاريعهم بعد ، تم إعادة تهيئة المنطقة الصناعية لأولاد بن دامو بمغنية على مساحة 103 هكتارات، خُصّص منها 61 قطعة ل 43 مستثمرا اقتصاديا، بغلاف مالي يقدّر ب 1.7 مليار دج لإنجاز مشاريع ضخمة، ومشاريع أخرى خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتسمح هذه المؤسسات بخلق أكثر من 16 ألف منصب شغل بطريقة مباشرة وغير مباشرة، منها 3500 منصب شغل مباشر دائم، إلى جانب أكثر من 10 آلاف منصب غير مباشر؛ إذ من المرتقب أن تستقبل مختلف الوحدات الصناعية ، كما ستتدعم الحظيرة الصناعية لأولاد بن دامو بمغنية، بمحطة لتصفية ب 300 هكتار، بغلاف مالي يقدر ب 4.5 ملايير دج، خُصّص منها 152.37 هكتارا، بغلاف مالي يقدّر ب 2.43 مليار دج، في حين بلغت نسبة الإنجاز في هذه المنطقة، 80 بالمائة لكن إطلاق المشاريع لم يتجاوز نسبة ال10 بالمائة وهو ما يعتبر خطرا حقيقيا .

وبولاية عين تموشنت تم توجيه 90 إعذارا لمستثمرين لم يجسدوا مشاريعهم الاستثمارية منهم 40 بالمنطقة الصناعية لعين تموشنت و50 موزعون على مناطق حمام بوحجر ، سيدي الصافي ، بني صاف وعين الأربعاء ، حيث تبين ان هؤلاء المستثمرون استفادوا من قطع أرضية دون تجسيد مشاريعهم.

وبمعسكر وجهت مديرية الصناعة اعذارات إلى 89 مستثمرا صناعيا استفادوا من قطع أرضية للاستثمار لكنهم لم يجسدوا مشاريعهم التي علق عليها سكان المنطقة أمالا كبيرة في النهوض باقتصاد الولاية وفتح مناصب الشغل خاصة بالأقاليم الشمالية على غرار سيق وسيدي قادة والمحمدية ، وبسعيدة تم توجيه إعذارات ل150 مستثمر منحهم الوالي السابق قطع أرضية لإجراء مشاريع استثمارية صناعية لم تتجسد خصوصا وأن أغلب المستفيدين من الولايات المجاورة ولا علاقة لهم بولاية سعيدة وبالبيض تم إحصاء 32 مستثمرا معني باعذارات وزارة الصناعة بعد أن منحت لهم قطع أرضية بالدينار الرمزي لإقامة الاستثمار الصناعي لكنها لم تجسد ، وبسيدي بلعباس تم إعذار 76 مستثمرا لنفس المشكل اغلبهم من البلديات دوائر الجنوبية والغربية على غرار رأس الماء ، سفيزف ،بن باديس ، مرحوم ، وادي سفيون سيدي علي بوسيدي … وبمستغانم تم اعذار 38 مستثمرا خاصة المنطقة الشرقية على غرار أولاد مع الله عشعاشة ، بوقيراط وبشلف تم إعذار 102 مستثمر تحصل على قطع أرضية أغلبها بالمناطق الصناعية الغربية والشمالية على غرار وادي سلي ، بوقادير، ولاد فارس ، الشطية وشلف، هذا وقد تبين أن أغلب المستثمرين قد تحصلوا على قروض بهذه القطع التي قدمت كضمان للبنوك دون تجسيد المشاريع.

استثمارات وهمية في القطاع السياحي

وفي المجال السياحي تم توجيه إعذار ل14 مستثمرا في المجال السياحي بولاية تلمسان كما تم سحب الاستثمار من حق 03 آخرين ،خاصة وان المصالح الولائية وافقت على 28 ملفا استثماريا بغلاف مالي بحوالي 165 مليار دج، حيث تمّ انتقاء هؤلاء المستثمرين من 44 ملفا مودعا لدى مديرية السياحة ورُصد غلاف مالي يقدر ب 310 ملايير سنتيم لتجسيدها بغية النهوض أجل النهوض بالقطاع السياحي على مستوى ولاية تلمسان ، لتحويلها إلى قطب سياحي بامتياز؛ من خلال تهيئة ثلاث مناطق للتوسّع السياحي الشاطئي بغرب الولاية مرسى بن مهيدي وعين عجرود وموسكاردة ، وبعين تموشنت أعذرت مديرية السياحة 33 مستثمرا لم يجسدوا مشاريعهم من فنادق ومدن سياحية بعدما استفادوا من أراض بالدينار الرمزي ، كما تبين ان بعض المستثمرين قد نصبوا على الدولة في مشاريع غير حقيقية خاصة بأولاد بوجمعة ، في حين نجد 05 مستثمرين يستولون على الشواطئ العمومية ويحولونها إلى ملكية خاصة ما يستوجب على السلطات العليا التدخل وذلك بفعل نفوذ أصحابها على المستوى المركزي، أما بولاية مستغانم فقد وجهت مديرية السياحة 13 إعذار لمستثمرين تم منحهم قطع أرضية بكل من سيدي علي ، عشعاشة ومزغران دون تجسيد مشاريعهم ، كما وجهت الاعذارات لمستثمرين من حمام بوحنيفية بولاية معسكر ومستثمر بسيدي بلعباس و13 آخر بشلف لنفس السبب ، هذا وقد تفاجأت وزارة السياحة بتحويل الشواطئ العمومية إلى ملكية خاصة دون تحقيق أرباح مقابل ذلك نتيجة للاستثمار العشوائي وعدم احترام القوانين ما جعل وزارة السياحة تبحث في إعادة النظر ببعض المشاريع حماية للمال العام والمرفق العمومي الذي قضت عليه الخوصصة في زمن العصابة.

محمد بن ترار