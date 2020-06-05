تحقيق في إنجاز 1500 منشأة إدارية

تجاوزات في الانجاز وتضخيم الفواتير

باشرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحقيقات معمقة في دراسة وانجاز أكثر من 1500 مقر بلدية ودائرة وولاية ومجالس ولائية على المستوى الوطني على خلفية تجاوزات كبرى في انجازها وتضخيم فواتيرها من بينها مقر المجلس الولائي بغرداية، ديوان والي ولاية تلمسان بالإضافة إلى أكثر من 1420 مقر إداري من مقرات دوائر وبلديات.

التحقيقات التي أصرت مصادر مقربة أنها جاءت على خلفيات تقارير أمنية ومحاسباتية من مجلس المحاسبة الذي أشارت إلى تجاوزات جمة في انجاز المنشآت العمومية وفي مقدمتها مقر البلديات التي اعتمدت دراسة موحدة على المستوى الوطني، شكلا وكما ونوعا، إلا المقاولات المكلفة بالدراسات تقاضت عن كل مشروع مبلغا من المال في الوقت أن في الحقيقة مشروعا واحدا، كما تبين أيضا نفس العملية في المراقبة البعدية والتي من المفروض أنها تكون واحدة وشاملة، وحتى مكاتب الدراسات نصبت على الخزينة العمومية بعدما تلقت عن كل مشروع مبلغا خاصا ، يضاف إلى ذلك طريقة منح هذه المشاريع وانجازها بالعديد من التجاوزات الغير المطابقة ، ضف إلى ذلك تضم خيم الفواتير،حيث كلف انجاز ديوان والي ولاية تلمسان 11 مليار، في قارب انجاز مقر المجلس الولائي ال10ملايير، هذا وأشارت المصادر التي أوردت الخبر أن مجلس المحاسبة وقف على هذه التجاوزات بدقة ومن شأن التحقيقات أن تشمل العديد من المنشآت الكبرى التي أنجزت خلال العشرين سنة الماضية وفي مقدمتها جامعات وملحقاتها ومستشفيات وعيادات صحية ومجالس قضائية ومحاكم ابتدائية بالإضافة إلى مديريات تنفيذية بالعشرات من الولايات والتي بطرق مشبوهة وكلفت خزينة الدولة خسائر مالية بالغة بتواطؤ مسؤولين محلين ومركزين والذين قد يشملهم التحقيق في إحالة الملف على القضاء.

محمد بن ترار