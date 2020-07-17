تحقيق حول طرق التوظيف بسوناطراك

فجرت تحقيقات قضائية في عملية التوظيف في مؤسسة سوناطراك والفروع التابعة لها بمختلف أنحاء الوطن فضائح من العيار الثقيل تخص توظيف مايزيد عن 1200 موظف في مناصب مختلفة بطرق مشبوهة تعتمد على الولاء الأسري والتبعية للمنطقة.

التحقيقات وحسب مصدر مسؤول انطلقت بأمر من وزير العدل بلقاسم زغماتي بعد تقارير مفصلة حول قضية التوظيف في أهم مؤسسة اقتصادية بالجزائر وحجم الفساد الذي جعل مصاريف تسيير الموظفين أكبرمن مداخيل المؤسسة ، وذلك من خلال العشوائية في التوظيف ، من ناحية أخرى تبين أن هناك مناصب مفتاحية بذات المؤسسة يشغلها موظفين بمستويات علمية متدنية ، حيث أن منهم من لا يحوز غير شهادة الميلاد من الشهادات ، ضف إلى ذلك وجود إطارات سامية تتقاضى مبالغ كبيرة من أبناء الإطارات الذين حولو المؤسسة إلى ملكية خاصة خاصة بحاسي مسعود ومراكز التنقيب بالصحراء الكبرى ،كما وقفت التحقيقات على محسوبية كبيرة وتضخيم في عدد العمال الأمر الذي قد يجر عدة إطارات إلى المحاسبة ، كما تبين أن أغلب الإطارات ينحدرون من منطقة واحدة وأحيانا من نفس الأسرة ، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل خصوصا وأن هناك من لايملك المؤهل العلمي ، ولا شهادة الإقامة التي تسمح لهم بالتوظيف ، حيث تبين أن الإطارات يلجأون إلى تغيير إقامة ذويهم وتسجيلهم في مكاتب التشغيل بغية إدخالهم إلى المناصب على حساب شباب المنطقة الذين كثيرا ما احتجوا على هذه التصرفات ، خاصة في المناصب التي لاتحتاج إلى مؤهل علمي كبير على غرار الحراس ، الحجاب ، المنظفات ، أعوان الأمن .

محمد بن ترار