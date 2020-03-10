تحقيقات معمقة في مخازن دواوين الحبوب

أطلقت مصالح الدرك الوطني تحقيقات معمقة في مخازن الحبوب التابعة لدواوين الحبوب والبقول الجافة بالغرب الجزائري وذلك على خلفية اكتشاف حركية كميات هامة من الحبوب المدعمة بالعديد من الولايات الغربية والتي كانت موجهة كأعلاف للماشي عوض أن توجه إلى المطاحن والمخابز لصناعة الخبز.

هذا وأشارت المعطيات الأولية أن التحقيقات شملت 03 مراكز التخزين بمواقع التفريغ البحرية بموانئ وهران والغزوات ومستغانم بالإضافة إلى مخازن الدواوين بالولايات والدوائر ومطابقة المخزون الحقيقي مع المخزون الموجود على الوثائق ، خاصة وان مصالح الدرك الوطني أوقفت العديد من الشاحنات المحملة بأطنان من الحبوب المدعمة في طريقها لتكون أعلاف للواشي رغم ان ذلك يشكل جريمة كبيرة وذلك بكل من غليبزان ، تيارت وسعيدة وقبلها بلعباس وعين تموشنت ، من جهة اخرى كشفت التحقيقات وصول معلومات للقيادة الجهوية للدرك الوطني حول وقوف إطارات سامية الديوان في تهريب كميات كبيرة من الحبوب وبيعها بالسوق السوداء ، ويتم استخراجها من المخازن الموجودة بالمناطق النائية ، خاصة وقد سبق للديوان أن سجل تجاوزات كبرى في مخازن وهران والغزوات ومغنية والتي تبين تورط إطارات فيها وهي الملفات التي وصلت العدالة والتي لاتزال التحقيق متواصلا.

محمد بن ترار