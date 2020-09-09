تحقيقات معمقة في طرق التوظيف وتسيير وكالات الخطوط الجوية بالجزائر

كشفت مصادر مقربة ان تحقيقا معمقة قد انطلقت في العديد من وكالات الخطوط الجوية الجزائرية بولايات الجزائر وغلق بعضها على غرار تلمسان بعدما تبين وجود مشاكل تسيير وبعض التجاوزات المالية ناهيك عن طريقة العمل والتوظيف والتقييم التي تبين انها كانت خارج المعايير القانونية ، ومرتبطة بعلاقات مع إطارات سامية ، من جانب أخر تبين إن هناك بزنسة في تذاكر السفر خاصة صيفا الى المناطق السياحة وكذا المساس بمصداقية المؤسسة وتبديد اموالها الامر الذي كشفته مرحلة التوقف ، والتي تم فيها ايفاد لجان مركزية الى الوكالات الولائية وفروعها للوقوف على حقيقة التسيير وكذا التوظيف والترقية والمستوى العلمي ، حيث ضاعفت هذه المشاكل من معاناة شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي تكبدت خسائر باكثر من 45 مليار بفعل جائحة الكورونا

محمد بن ترار