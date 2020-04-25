تحقيقات في صفقات مشبوهة بالإقامات الجامعية

* مدير الإقامة 3 ذكور ينفي تورطه

باشرت مصالح الشرطة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية شلف تحقيقات معمقة في وجود صفقات مشبوهة بالإقامات الجامعية الستة الموجودة على مستوى الولاية.

أشارت مصادر مقربة من التحقيق إن القضية تخص رفع النفايات التي أوكلت إلى مؤسسة خاصة من العاصمة والتي تبين اعتماد إقصاء باقي المؤسسات بطرق احتيالية ما أدى إلى تسجيل ارتفاع كبير في أسعار رفع النفايات ، القضية تم كشفها بعد مراسلة معززة من قبل احد المتعاملين من ولاية شلف بعد إقصاؤه والذي قدم دلائل حسبه تشير إلى تلاعب بالمال العام في صفقات مشبوهة متهما مدير الخدمات الجامعية ومدراء الإقامات الستة الذين تم استدعائهم للتحقيق وتقديم الملفات القانونية لهذه الصفقات من اجل التدقيق فيها قبل سماعهم على محاضر رسمية ، خاصة وانه سبق لبعض المنظمات الطلابية ان طالبت بالتحقيق في تسيير الخدمات الجامعية بشلف وخاصة الإقامة 03 للذكور بأولاد فارس ، هذا وحاولنا الاتصال بمدير الخدمات الجامعية لكن دون جدوى في حين أكد مدير الإقامة الجامعية للذكور03 بأولاد فارس أن مصالح الأمن طالبته بملفات صفقة رفع النفايات والتي سلمها ،مؤكدا أنها تمت بطريقة شفافة من خلال الإشهار لها بمديرية التجارة والبلدية وكذا مرورها على لجان فتح الأظرفة وتقيم العروض قبل منحها مشيرا ان السبب هو صراع ما بين متعاملين اقتصاديين صاحب الصفقة المنحدر من العاصمة وأخر من شلف لا غير ، وبخصوص تصريحات بعض المنظمات الطلابية ، فأكد إن بعض قادتها يستفزونه من اجل تمويل نشاطات غير قانونية لمنظماتهم ومطالبته بالأموال وهو ما جعله يصل مع العديد منهم إلى العدالة.

محمد بن ترار