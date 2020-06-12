تحقيقات في إنجاز “تيلفيريك” وهران وتلمسان

* عمليتي نصب واحتيال من قبل شركات أجنبيتين

باشرت المصلحة الجهوية للتحقيقات الخاصة بالقيادة الجهوية للدرك الوطني تحقيقات معمقة في انجاز مشاريع التليفريك بكل من وهران وتلمسان والتي توقفت وتسببت في تبديد مايزيد عن 25 مليار دج في مشاريع غير مطابقة ومهددة للمواطنين.

التحقيقات وحسب مصادر مؤكدة قد تجر وزراء و ولاة وإطارات سامية بوزارة النقل بعدما تبين أن هذه المشاريع هي مجرد نصب واحتيال ،كما أن اتفاقيات الانجاز مع مؤسسات أجنبية مدعمة من قبل العصابة لم تحوي على بند الترميم والمتابعة ، ليتبين أن المشروعين كانا بغرض النصب والاحتيال ونهب المال العام فقط إضافة إلى تهريب رؤوس الأموال الذي استفادت منه المافيا من العصابة التي كانت وراء انجاز هذه المشاريع التي من المفروض أنها جاء لدعم السياحة بأحسن ولايتين بالغرب الجزائري.

ففي تلمسان تمكنت مؤسسة سويسرية من نهب 11 مليار من تلفيريك تلمسان الذي يربط مابين الحوض الكبير(عوض أرمدة) وسط المدينة وهضبة لالاستي السياحية المطلة على تلمسان ، حيث أن هذا المشروع توقف بعد سنتين ليتم ترميمه مرتين قبل أن يتوقف وتؤكد المعاينة انه أنجز بطرق غير مطابقة وأن الكوابل والعربات تشكل خطرا على السكان الذين يعبر فوقهم الخط بحي بودغن الشعبي بصفته اكبر حي ، كما تشكل خطرا على ركاب العربات ما جعل السلطات تقرر إعادة انجاز المشروع من جديد بالاعتماد على شركة فرنسية أخرى وبمبلغ جديد ،ما يؤكد عملية النصب الأولى التي انطلقت بها الأشغال.

أما بولاية وهران فقد توقف مشروع تليفريك وهران الذي يربط حي بن داود بأعالي سانتا كروز ومولاي عبد القادر السياحية بأعالي وهران الغربية ، المشروع الذي كلف الدولة ما يزيد عن ال15 مليار سنتيم لم يلبث الا 05 سنوات على الأكثر للتوالى الأعطاب ويتضح أن الأشغال المنجزة من قبل مؤسسة أجنبية غير مطابقة ، ليتقرر إعادة المشروع من جديد وتغيير الكوابل والأعمدة الأمر الذي يثبت عملية النصب والاحتيال التي تعرضت لها الجزائر ويكشف مدى الأموال الكبرى المنهوبة خلال العشر سنوات الماضية ، هذا وقد تبين تورط وزراء وإطارات من وزارة النقل، وولاة في هذا الملف الشائك ، الذي انطلقت به التحقيقات للوقوف على مدى الخسائر التي تكبدتها الجزائر جراء هذه المشاريع المغشوشة التي مست بالأهمية السياحية لهذه المناطق حيث أغلقت كنيسة سنتا كروز والحصن أبوابها، وغزت الأعشاب والغابات الألعاب والساحات التي تحتضنها وتراجع عدد السواح بهذه المواقع ، وإن تم استدراكها بتلمسان فأن وهران لا تزال تكابد الأشغال لإنهائها بخطى متثاقلة.

محمد بن ترار