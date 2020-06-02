تحقيقات تهز دواوين التسيير السياحي

باشرت وزارة السياحة بالتعاون مع مصالح الضبطية القضائية تحقيقات معمقة في تسيير دواوين التسيير السياحي على خلفية الوقوف على تجاوزات كبرى في انجاز وتجهيز المؤسسات الفندقية خلال العشرية الماضية بالعديد من الدواوين خاصة تيبازة ، العاصمة ، وهران ، تلمسان وقسنطينة أين تبين ضلوع إطارات سامية في نهب مبالغ مالية في تسيير المركبات السياحية.

هذا وكانت البداية بديوان التسيير السياحي لتيبازة أين تبين تبديد أكثر من 500مليار والتي أطاحت ب06 إطارات من مهندسين ومدير ديوان التسيير السياحي السابق والحالي ، والذين تم إيداعهم الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيقات التي توسعت إلى كل من مؤسسة التسيير السياحي لقسنطينة بفعل تجاوزات في الانجاز والتسيير خاصة خلال الفترة التي سبق تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية ، حيث تم رصد مبالغ مالية هامة لانجاز وتجهيز المركبات السياحية والمؤسسات التابعة لديوان التسيير السياحي ، كما يشمل التحقيق دواوين العاصمة ، ووهران زيادة على ديوان التسيير السياحي بتلمسان الذي تبين بأنه الأكثر تجاوزا من خلال تسجيل تسجيل تجاوزات في ترميم فندق تافنة بمغنية والزيانيين بتلمسان والفرسان بسعيدة ، ناهيك على تجاوزات أكبر بالمركبات المعدنية لحمام بوغرارة بتلمسان ،حمام بوحجر بعين تموشنت ، حمام بوحنيفية بمعسكر وحمام ربي بسعيدة والذين رصدت لتهيئتهم مئات الملايير والتي لم تستغل بطريقة عملية ما قد يطيح بالعديد من المسؤولين في انتظار استكمال تحقيقات مصالح الأمن.

محمد بن ترار