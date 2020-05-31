تحفظات وسط غياب كبير للنواب

* حمدادوش : نحن ضد هذا المشروع

* بن خلاف : سنصوت بلا

* سواهلية : إصلاح كثير من الأعطاب الاقتصادية

ناقش نواب المجلس الشعبي الوطني أمس على مشروع قانونية المالية التكميلي لسنة 2020 ، رغم الانتقادات العديدة التي وجهها البعض منهم للقانون الذي لا يخدم مصلحة المواطنين حسبهم.

وأحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء الماضي، 30 تعديلا مقترحا على مشروع قانون المالية التكميلي، إلى لجنة المالية و الميزانية من أجل دراستها ورفض 23 تعديلا لمخالفتها للمادة 139 من الدستور بينما تم رفض 3 تعديلات لأن مجالها ليس هذا القانون.

وناقش نواب الشعب مشروع قانون المالية التكميلي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضي في جلسات وجهت فيها العديد من الانتقادات سيما مواده المتعلقة بأسعار البنزين والمازوت.

غياب النواب في جلسة المصادقة

غاب أمس عدد كبير من نواب البرلمان عم جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي، حيث أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني عن تأجيل الجلسة إلى 2 زوالا.

عدم توفر النصاب القانوني

أجل رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين جلسة التصويت على مشروع قانون المالية التكميلي إلى الساعة الثانية والنصف زوالا، عدم توفر النصاب القانوني الذي يسمح بإجرائها.

وأوضح شنين خلال افتتاح الجلسة اليوم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أنه بالنظر للحالة التي تمر بها البلاد خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، وما يفرضه ذلك من صعوبات في التنقل، فإن النصاب القانوني لم يتوفر

حمدادوش

هذه مبرراتنا لرفض المشروع

أكد النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش بأن حركة حمس ضد مشروع قانون المالية التكميلي لعدة أسباب و مبررات أبرزها عدم الوفاء بمبرّرات هذا المشروع، وهي معالجة الاختلالات الناجمعة عن قانون المالية لسنة 2020م.

ولفت النائب البرلماني عن حركة حمس في تصريح “للوسط ” أنه بالرغم من تثميننا لرفع قيمة الأجر القاعدي المضمون وإعفاء ذوي الدخل الأقل من 30 ألف دج من الضريبة، إلا أن هذا المشروع لم يعالج مؤشرات تحسين القدرة الشرائية للمواطن، ومنها تراجع نسبة النمو من 1.8% إلى – 2.6%، استمرار انهيار قيمة الدينار، ارتفاع نسبة التضخم، تراجع نصيب الفرد من الدخل السنوي، فرض ضرائب ورسوم جديدة، ارتفاع الأسعار.

وإعتبر ناصر حمدادوش بأن رغم أن اتخاذ تدابير لتحسين الاستثمار إلا أن هذا المشروع لم يوفر لها بيئة الأعمال المشجعة على ذلك، ومنها رقمنة الجهاز المصرفي والمالي، عصرنة الضرائب، الإدارة الإلكترونية، الاستقرار التشريعي، البيروقراطية الإدارية، عدم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين..

وفي ذات الصدد ، قال المتحدث :” عدم اتخاذ تدابير جدّية لتحقيق أهداف هذا المشروع، وهي تشجيع الاستثمار، وتعبئة موارد الخزينة العمومية، وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد..

فلم يعالج إشكالية الغش والتهرب وضعف التحصيل الضريبي، ولم يعالج إشكالية السوق الموازية وآثارها المدميرة للعملة الوطنية والاقتصاد الوطني، واتخذ إجراءات تقشفية على ميزانية التجهيز بسبب ارتباطها الوحيد بالخزينة العمومية بما يؤثر سلبًا على الاستثمار دون تقديم بدائل أخرى، وعدم تقديم رؤية شاملة وبديلة عن جدوى وعدالة التحويلات الاجتماعية بشكلها الحالي، والإبقاء على صيغة الصناديق الخاصة في تسيير المؤسسات الناشئة والعمومية تحت الوصاية بعيدًا عن الشفافية والرقابة والمحاسبة..”

و شدد النتحدث بأن الإصرار على تحميل المواطن أعباء السياسات والخيارات الفاشلة للحكومة بالزيادات في المواد الطاقوية وفي الضرائب والرسوم، دون الاعتماد على بدائل أخرى لتمويل عجز الخزينة، ومنها استرجاع القروض والأموال المنهوبة، وإلغاء الفوائد الربوية التي تتحملها الخزينة..

وأضاف المتحدث :” عدم القبول بالتأطير والحماية القانونية للصيرفة الإسلامية بكل نشاطاتها ومنتجاتها وعملياتها وفق الضوابط الشرعية، والاكتفاء بالمراسيم الإدارية غير المستقرة وغير المضمونة، فتح باب الاستدانة الخارجية المقنعة – وبطريقة غير مباشرة – بما قد يمسّ بالسيادة على الأرض، خاصة مع إلغاء حق الشفعة والقاعدة السيادية 49/51.”.

بن خلاف :

صوتنا بلا

أكد النائب في المجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، بأن جبهة العدالة والتنمية ستصوت بلا على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لكونه لا يخدم مصالح المواطنين، لافتا بأن مشروع قانون المالية التكميلي المعروض على النواب للمصادقة عليه اليوم، هدفه إفراغ جيوب المواطنين التي هي فارغة أصلا

وشدد المتحدث بأن الجبهة الاجتماعية مشتعلة، ونحن لا نريد أن نحرقها أكثر، لهذا سنصوت بلا عليه، داعيا من وصفهم بالنواب الشرفاء أن يرفضوا جميع الاجراءات التي جاءت بها مواد القانون لأنها ترهق المواطن، متابعا في هذا السياق:” وهذا لكي نجنب الوطن أي مفاجأة غير سارة سيما في هذه الظروف الصعبة”.

أحمد سواهلية

الهدف إصلاح كثير من الأعطاب الاقتصادية

إعتبر الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية بأن مشروع قانون المالية التكميلي اتسم بالطابع جد الاستعجالي وبتغيير كثير من التشريعات التي وردت في قانون المالية الأولي ما يدل على أنه قانون تصحيحي للاخطاء الكثيرة التي وردت في الأولي ، حيث تم تقليص النفقات العمومية بما يقارب 450 مليار دج مست أغلبها كما ذكرنا نفقات التسيير في جزئها الثاني اللوازم والأدوات مع المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة خاصة قطاعي الصحة والتعليم ، كما تم رصد تقلص لإيرادات الدولة بما يقارب 870 مليار دج بسبب تراجع اسعار النفط واعتماد سعر مرجعي 30 دولار للبرميل وتراجع للصادرات بما يقارب 17 مليار دولار وتراجع لاحتياط الصرف بما يقارب 7 مليار دولار في ظرف وجيز قدر بثلاثة أشهر ، كما تم اعتماد حسابات تخصيص للخزينة العمومية وتعديل أخرى تماشيا مع توجهات وسياسات حكم الجزائر الجديدة.

وأكد أحمد سواهلية في تصريح خص به”الوسط ” بأن الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي تعد مهمة للنهوض بالاقتصاد من جديد لما شهده من فساد حاد في جزائر الماضي القريب وركود حاد في الأشهر الماضية كما تبقى الإجراءات الميدانية مهمة في مساعدة المؤسسات الاقتصادية كسياسة التجارة الخارجية المتمثلة في تقليص الاستيراد وحماية المنتج المحلي، وإيجاد أسواق عالمية له للإسهام في التصدير ومساعدة المؤسسات في إجراءات الاعتماد والإدارة والتسويق والجمركة وتوفير العقار اللازم لكل مؤسسة تثبت قدرتها الإنتاجية وإسهامها في الاقتصاد الوطني.

وقال أحمد سواهلية :” حمل مشروع قانون المالية التكميلي ثلاثة محاور أساسية تمثل المحور الأول في تحسين القدرة الشرائية التي تعهد بها عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية وفي ظل الوضع التمويلي الصعب فإنه يعتبر شجاعة كبيرة لما قد تقابل هاته النفقات من تحسين الأجور من تغطية مالية معتبرة خاصة فيما تعلق بإلغاء ضريبة الدخل الشامل للموظفين الذين يتقاضون أجورا أقل من 30 ألف دج إضافة رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج وتخفيض فوائد المداخيل المحققة في مناطق الجنوب إلى 50 % سواء للموظفين أو النشاطات الحرة والمؤسسات لمدة خمسة أعوام في محاولة لتحفيز النشاط الاقتصادي في الجنوب ، وتمثل المحور الثاني في تحسين المردود الجبائي وهو ما نشجعه لأنه يخلصنا تدريجيا من الاعتماد على الجباية النفطية في موازنة الدولة التي يمثل فيها الثلث من الإيرادات العامة ، حيث تم تبسيط بعض الضرائب كالضريبة على النشاط الحر واعتماد الجزافية بدل التصريح السنوي إضافة إلى تحسين قواعد الضريبة على الأملاك واستبدالها بالضريبة على الثروة مما يسهم بفعالية في تحسين الجباية العادية إلا أن عوائق الجباية تتطلب المتابعة الميدانية وتحسين التحصيل الذي تعيقه ثقل الأداة الضريبية بالتصريح وطول الفترة وغياب المعلومة الدقيقة مع استعمال اليدوية في التحصيل وهذا ما يتطلب من الإدارة الضريبية الإسراع في رقمنة القطاع وتسهيل تحصيل الضرائب ومحاربة التهرب الضريبي مع العمل لاسترجاع الكتلة المهربة ضريبيا التي بلغت 4500 مليار دج حسب التصريحات الرسمية، وتمثل المحور الثالث للمشروع في الانفتاح على الاستثمار المحلي والأجنبي بمنح الامتيازات اللازمة للمؤسسات الناشئة من مزايا جبائية ضريبية وجمركية وإيجاد آليات لتمويل هاته المؤسسات كاعتماد الصيرفة الإسلامية وإصلاح المنظومة المصرفية وإسهام وتحفيز رجال الأعمال في التمويل اللازم وتوجيهها لقطاع الإنتاج كالفلاحة خاصة الصحراوية والصناعات الغذائية والنسيجية وغيرها ، أما بخصوص الاستثمارات الأجنبية فقد تم إلغاء قاعدة 49/51 التي كانت عقبة حقيقية للمستثمر الأجنبي الذي كان يفرض عليه إيجاد شريك محلي يتحكم في الاستثمار إضافة إلى إلغاء حق الشفعة في حال التنازل عن الأسهم أو بيعها إلا في النشاطات الحيوية للدولة وإلغاء التمويل المحلي للاستثمارات الأجنبية.”

وشدد أحمد سواهلية بأن الجزائر تمر اليوم بأصعب أحوالها الاقتصادية لما شهدناه من تدهور لأسعار النفط وتذبذب أو توقف للمؤسسات الاقتصادية بسبب الوباء العالمي مما أضطر جل حكومات العالم اتخاذ تدابير وإجراءات لحماية اقتصادياتها من الانهيار ، وهذا ما اتجهت إليه الجزائر بتأجيل غرامات التأخير وتسديد القروض والاشتراكات المختلفة ومنح مساعدات مالية للمؤسسات المتضررة ، كما اضطرت الحكومة إلى التعجيل بقانون المالية التكميلي راجية منه إصلاح كثير من الأعطاب الاقتصادية بسبب التقلص الحاد في الموارد سواء من الجباية العادية أو النفطية ، مما تتطلب منطقيا انكماشا حادا للسياسة المالية تتقابل فيه التقلص الحاد للموارد شحا وترشيدا كبيرا للنفقات العمومية سواء نفقات التسيير في شقها الثاني اللوازم والأدوات التي تقلصت بنسبة كبيرة بلغت 50 % يمكن أن تتضرر منها المؤسسات المصغرة التي كانت تعيش من سندات الطلب ، أو نفقات التجهيز التي جمدت بعض منها وألغيت أخرى وتم اخضاع آخر منها إلى ترخيص مسبق من الوزير الأول وأعفيت المشاريع التي تم إصدار أوامر بالانطلاق فيها.”

من إعداد : إيمان لواس