تحضير نقاش وطني حول مسودة الدستور

* إشراك المجتمع المدني والساحة السيّاسية

ترأس وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، عمار بلحيمر، اللقاء الذي جمع رئيس سلطة السمعي البصري، محمّد لوبار، و كلا من الرئيس والمقرّر العام للجنة الوطنية للخبراء المكلفة بتعديل الدستور، أحمد لعرابة، ووليد عقون.

وأفاد بيان لوزارة الاتصال، أن اللقاء سمح بتبادل آراء حول السبل والوسائل الضرورية، لإجراء نقاش شامل وواسع وتعددي، حول مُسْودّة إصلاح الدّستور، باعتباره الحوار الوطني المفتوح،على جميع مكونات المجتمع المدني والعالم السيّاسي.

أما فيما يتعلق باللجنة الوطنية للخبراء، فقد جددت التزامها بالاحترام الكلّي لخارطة الطريق، التي رسمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي تنتظر من الإصلاح الدستوري، أن يكون الحجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة والاستجابة لمطالب الشعب، التي عبّرت عنها الحركة الشعبية.

وأشار البيان أن وزارة الاتصال، وبصفتها الجهة الفاعلة والمهتمة بنجاح النقاش الوطني، تتدخل وفقا للصلاحيات التي يخولها لها القانون، كما جاء في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرخ بتاريخ 12 جوان 2011، حيث يمارس وزير الاتصال صلاحياته، على مجمل النشاطات المرتبطة بترقية ودعم الديمقراطية، وحرية التعبير، وكذا بتطوير الاتصال، في إطار السياسة العامة للحكومة ووفقا لبرنامج عملها المصادق عليهما، وفقا لأحكام الدستور.

كما أضاف المصدر ذاته، بأنه لكون سلطة ضبط السمعي البصري مهتمة، هي أيضا بنجاح هذا النقاش الوطني، فإنها تمارس مهامها كاملة، تماشيا مع المادة 54 وتحديدا مع الفقرة الخامسة، من القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 ، والمتعلق بالنشاط السمعي-البصري، حيث تنص هذه المادة على أن سلطة الضبط تسهر بكل الوسائل الملائمة، على احترام التعبير التعددي لتيارات الفكرية وللرأي، من خلال برامج التلفزيون والإذاعة باللجنة، وخاصة عن طريق البرامج السياسية، الإخبارية والعامة.

وفي نفس اليوم دعا وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر إلى ضرورة ضمان المساواة بين الجنسين في الهيئات الإدارية لتسيير المؤسسات العمومية للصحافة المكتوبة, خاصة وأن النساء يمثلن أكثر من 65 بالمائة من أسرة مهنة المتاعب .

و بعدما هنأ الوزير بلحيمر الوافد الجديد جريدة المساء جمال لعلامي قدم تصوره لإعادة هيكلة الصحافة المكتوبة, والذي يقوم على جعل على رأس كل مؤسسة إعلامية مهنيي القطاع الذين يتميزون بالكفاءة مشيرا إلى أن الاختيار لا يكون على أساس الولاء أو الموالاة وأضاف أن الشرط الثاني لهيكلة المؤسسات العمومية للصحافة المكتوبة يكون أيضا على أساس التعايش بين التسيير المهني اليومي للمؤسسة و نمط حوكمة جديد فيما يخص مجلس الإدارة والذي يسمح–كما قال– بالتنسيق بين العمل اليومي للمؤسسة والجامعة وفي نفس السياق أشار إلى ضرورة ضمان المساواة بين الجنسين في الهيئات الإدارية لتسيير المؤسسات العمومية للصحافة المكتوبة, خاصة وأن النساء يمثلن أكثر من 65 بالمائة من مهنيي القطاع.

باية ع /مريم خميسة