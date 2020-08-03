تحضير دفتر شروط لاختيار لقاح كورونا

كشف المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، أمس أن جلب اللقاح سيكون الحل الوحيد الذي يمكن أن يقلص من بؤرة وباء فيروس كورونا، على اعتبار أنه هو الأداة الوقائية الكفيلة لإنهاء هذه المحنة، التي تعاني منها الإنسانية.

وأورد درار، في تصريح للإذاعة الوطنية، بهذا الخصوص، أن معهد باستور الجزائر له تقاليد قديمة، من ناحية التعامل مع المخابر المنتجة للتلقيح، خاصة أن هناك تبادل معرفي بين معهد باستور والمخابر الأساسية الأخرى، من حيث معرفة وترتيب التلقيح، ونسبة الجرعة التي يجب حقنها، مضيفا أن هذه الترتيبات ستتم بعد التسريح للمتاجرة، والذي سيكون المنعرج الأخير في استعمال هذا التلقيح.

كما أوضح ذات المتحدث،أن معهد باستور هو الذي يشرف على البرنامج الوطني للتلقيح في كل سنة، مبينا أن الجزائر من أوائل الدول التي اقتنت لقاحات الوباء العالمي “إتش 1 إن 1” سنة 2009، وكان معهد باستور هو من لعب الدور الفعال آنذاك، لافتا في نفس السياق، أن معهد باستور سيعتمد على دفتر شروط معين لمعرفة مدى نجاعة اللقاح، ومدى نسبة المناعة المكتسبة بعد استعماله، وأن كل هذه المؤشرات سوف تدون في دفتر الشروط لاختيار اللقاح الأنجع، مبرزا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار، هل هذه اللقاحات ستنتج بنسبة كافية أو لا.

وبخصوص قيام الجزائر بتجارب حول نجاعة اللقاح، قال المدير العام لمعهد باستور أنه ” لن تكون هناك أية تجارب، ونحن نعتمد على نتائج المخابر الرئيسية فقط” مضيفا “ليكن في علمكم أنه ليس جميع المخابر المعروفة، هي التي تشتغل لإيجاد لقاح ضد الكوفيد-19، فالمخابر التي تعمل على صنع اللقاح هي التي ستشكل محور دوران عليها، ومعهد باستور يتابع يوميا آخر المتسجدات في هذا الشأن”.

مريم خميسة