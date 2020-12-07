تحضيرا لمونديال مصر.. السباعي الجزائري يشارك في دورة دولية ببولونيا

ج.ن

يشارك المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد في دورة دولية ودية بالعاصمة البولونية فارسوفيا تحضيرا لبطولة العالم للرجال المقررة بمصر خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 31 جانفي 2021.

وأعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، على موقعها الرسمي أن هذه البطولة الودية التي ستلعب بداية من 26 إلى 29 ديسمبر الجاري، تندرج ضمن برنامج التربص المقرر إجرائه ببولونيا. وبالإضافة للجزائر، ستعرف هذه الدورة مشاركة كل من بولونيا، روسيا وبلا روسيا.

ويجري حاليا السباعي الجزائري تربصا تحضيريا بالعاصمة منذ الثلاثاء الفارط والذي سيستمر إلى غاية يوم الأربعاء 9 ديسمبر، تحت قيادة المدرب الفرنسي ألان بورت بمشاركة 21 لاعبا. ويأتي هذا التربص بعد أكثر من شهر من التوقف بسبب إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا. وبعد تربص بولونيا ستخوض التشكيلة الوطنية مباراتين وديتين ضد منتخب البحرين بالمنامة ما بين 27 ديسمبر الجاري و6 جانفي المقبل قبل التنقل إلى القاهرة يوم 11 جانفي المقبل. ويباشر “الخضر” بطولة العالم 2021 ضمن المجموعة السادسة أمام المغرب يوم 14 جانفي المقبل قبل مواجهة إيسلندا في الـ 16 من نفس الشهر وسيختتم المنتخب الوطني الدور الأول أمام البرتغال في الـ 18 من جانفي المقبل.

فبعد تربصين أجراهما المنتخب الجزائري بمركز تحضير وتجمّع الفرق الوطنية بسرايدي بعنابة تحت إشراف المدرب الوطني الفرنسي ألان بورت، سيسجل “الخضر” عودتهم للساحة الدولية بعد غيابهم عن دورتي 2017 بفرنسا و2019 بألمانيا والدانمارك.

ومعلوم أن المنتخب الوطني الجزائري يحضر لبطولة العالم لكرة اليد التي ستحتضنها مصر من 14 إلى 31 يناير من العام المقبل 2021، فضلا عن الدورة لأولمبياد طوكيو التي تنتظر المنتخب الوطني في مدينة برلين بألمانيا من 12 إلى 14 مارس من نفس السنة، حيث سيشارك أشبال التقني الفرنسي في المحطة التأهيلية الأخيرة للأولمبياد إلى جانب منتخبات ألمانيا والسويد وسلوفينيا.