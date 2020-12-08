تحضيرات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدة لإستئناف نقل المسافرين قريبا

حسب ما صرح به المدير المركزي للإستغلال بـ #SNTF السيد حمزاوي عبد المالك صبيحة اليوم ان الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدة،تستعد لإستئناف نقل المسافرين، من خلال تطبيق بروتوكول صحي صارم للوقاية من انتشار كوفيد-19. في انتظار قرارا من الحكومة بخصوص استئناف النقل بالقطارات

واوضح ذات المسؤول بانه سيكون زيادة في عدد القطارات لتجنب الإكتظاظ”.