تحرير الملفات المجمدة وبطاقية للمنتجين الصيدلانيين

* إنتاج الأدوية “ذات قيمة مضافة كبيرة”

كشف الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، أمس، عن التحضير لأربعة مراسيم جديدة، لدعم الصناعة الصيدلانية المحلية، مما سيسمح بوضع سياسة جديدة، في مجال الصناعة الصيدلانية، التي ستشجع الإنتاج المحلي، على وجه الخصوص.

وأشار الوزير المنتدب، خلال مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية، أنه عند محاولة بناء منظومة جديدة، يجب أن تكون هناك أسس متينة متمثلة في التنظيم، موضحا أن هذه النصوص، تتعلق بتسجيل الأدوية ومطابقتها، ودفاتر الشروط المتعلقة بالاستيراد، والإنتاج الوطني، وتحديد المؤسسة الصيدلانية، والأدوية الأساسية، إذ أن السلطات تهدف إلى الاعتماد على هذه المراسيم، من خلال وضع سياسة جديدة، ترتكز على التكفل بالمرضى، وأهمية الصحة العمومية، والأهمية الاقتصادية، مع التفكير في التصدير، وحسب الوزير، فإن الهدف يكمن في تطوير إنتاج وطني، لا يكون مجرد تعبير عن إرادة استظهار ديماغوجي وسياسي، مضيفا أن الأمر يتعلق بالاستجابة حقا للطلب المحلي.

عرض بطاقية للمنتجين الصيدلانيين على الحكومة قريبا

كما أشار الوزير المنتدب، في تصريحاته للإذاعة الوطنية، إلى أنه سيتم توجيه العمل، نحو إنتاج الأدوية “ذات قيمة مضافة كبيرة”، على غرار أدوية مرض السكري، و الأورام و جميع الأمراض المزمنة، موضحا أنه قد حان الوقت التفكير من منطلق فضاءات العلاج، و ليس من منظور عدد وحدات الإنتاج، فلا يهم بأن لدينا 95 وحدة إنتاجية حتى، وان كان هذا العدد مهما، بل المهم ماذا وكم ننتج، و ماذا سنجني من جانب القيمة المضافة الاقتصادية، و من جانب حماية الصحة العمومية، حيث لتحقيق ذلك، تم إعداد بطاقية خاصة بالمنتجين، و سيتم عرضها على الحكومة “خلال الأسابيع القادمة”على حد قوله، علما أن هذه البطاقية لا تكتفي بإحصاء جميع الوحدات، و تواجدها الجغرافي، بل أيضا خطوط الإنتاج و أنواعها، و أشكال الأدوية المنتجة، و مجالاتها العلاجية، و التكنولوجيات المستعملة فيها.

تحرير الملفات المجمدة الجاهزة للتحقيق

وأعرب بن باحمد بالمناسبة، عن تفاجئه خلال إعداد هذه البطاقية، بالطاقات الموجودة، وبالملفات محل انتظار، حيث وجدنا مشاريع جاهزة للتحقيق، تتطلب فقط التشجيع، لكنها بقيت شبه مجمدة، لاعتبارات إدارية تخفي بالتأكيد مصالح مريبة.

في هذا الإطار، وعد المتحدث ذاته، بتحرير طلبات التسجيل الضرورية، للشروع في إنتاج دواء في الجزائر، و أيضا تحرير الملفات المجمدة، معربا عن أسفه لتأخر المعتبر المسجل في معالجة الطلبات، وغياب التوجيه لحماية الإنتاج الوطني، وذلك بهدف رفع حصة المنتجات المحلية، إلى 70 % في سوق الوطنية للأدوية، المقدرة ب4 مليار دولار، مقابل 50 % حاليا، مضيفا أن بإمكان الجزائر، أن تصبح خلال سنتين إلى ثلاثة، مركزا حقيقيا للصناعة الصيدلانية في المنطقة والقارة ككل.

كما أكد نفس المصدر، أن لدينا الإمكانيات البشرية، والجامعات، والطاقة وتهيئة الإقليم، التي تسمح للبلد بأن يصبح تنينا في الصناعة الصيدلانية، في حين، سيتم تعزيز هذه السياسة، بمشاريع جديدة في مجال الرقمنة، مما سيسمح بتحكم أفضل في سوق الأدوية، على حد قوله.

إنشاء نظام رقمي خاص بالصناعة الصيدلانية في ظرف 6 أشهر

في سياق متصل، أوضح الوزير المنتدب للصناعة الصيدلانية، أن هناك مشروع رقمي في طور الإنجاز، يهدف إلى إنشاء نظام رقمي، لوضع تسلسل للمنتجات الصيدلانية، بغية ضمان تتبع كلي لـ3500 علامة موجودة في السوق، مضيفا أن هذا النظام، سيجسد في ظرف ستة أشهر، حيث سيتم تدوين المعطيات حول الإنتاج، والاستيراد و التوزيع، أين سيتم رقمنتها، ووضعها في متناول المسيرين في وقتها.

كما أن السلطات العمومية، ستعتمد على عصرنة وسائل الضبط، لاسيما مع نشاط الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، التي ستسمح خاصة بتسيير أحسن للمخزونات، وتفادي الندرة في السوق.

توفير كمامات “القماش” البديلة للمواطنين قريبا

قال الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، أمس، أنه يجب الاستعانة بالكمامة البديلة، المصنوعة من القماش، التي ستساهم وزارته في توفيرها للجميع، مشيرا بالمناسبة، أن العديد من دول العالم، قد شرعت في تصنيع كمامات بديلة من قماش، والتي يمكن إعادة غسلها، واستعمالها عدة مرات.

في حين، كشف بن باحمد، أن مخزون الصيدلية المركزية للمستشفيات من الكمامات الطبية يتوفر في الوقت الراهن على 20 مليون قناع، كما يتوقع استلام 10 ملايين أخرى، خلال الأيام المقبلة من جمهورية الصين الشعبية، مؤكدا في ذات السياق، أن الأقنعة المستوردة، وتلك التي ينتجها أربعة متعاملين محليين، توجه على الخصوص، إلى مستخدمي الصحة العمومية.

بوتيرة 40 ألف كاشف يوميا

إنتاج الكواشف المخبرية السريعة لفيروس كورونا

من جهته، أعلن الدكتور بن باحمد، أنه سيتم إنتاج الكواشف المخبرية، السريعة لفيروس كورونا، بداية من الأسبوع الثالث، من شهر ماي الجاري، مضيفا أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، مع منتجي الأقنعة الطبية، من أجل مساعدتهم على استئناف الإنتاج.

كما أفاد المتحدث ذاته، خلال مداخلة على أمواج الإذاعة الوطنية، أنه سيتم ضمان تموين منتظم من المادة الأولية، وبلوغ الاكتفاء الذاتي، في مجال الأقنعة الطبية، مشيرا بالموازاة مع ذلك، أنه يجري التفكير كذلك، في تصدير منتجات أخرى، على غرار القفازات، والكواشف السريعة، والمحاليل المطهرة، التي ينتجها حاليا 40 مصنع جزائري، خاصة وأن الصناعة الصيدلانية الجزائرية، كانت في الموعد، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، للتجهيزات والأدوية الضرورية لمواجهة الوباء.

متعامل محلي تبرع لـ28 مستشفى بحوالي مليون لتر من الأكسجين

وأكد نفس المصدر، في هذا السياق، أن متعاملا جزائريا سيقدم لـ28 مستشفى حوالي مليون لتر من الأكسجين، المصنع محليا بشكل مجاني، من خلال وحدتين تقعان، بكل من ورقلة و الأغواط.

أما فيما يخص أجهزة الكشوفات الطبية، فان منتجين لشرائط كشف الجلوكوز في الدم سيحولون نشاطهم لإنتاج الكواشف السريعة، خاصة وأن التكنولوجيا متوفرة اليوم، والوحدات والآلات مستعدة، والمستخدمين مكونين عن بعد، من قبل الشركاء الصينيين، وسيكونون خلال الأسبوع الثالث من شهر ماي، في طور الإنتاج، بطاقة 40000 كاشف، خلال 8 ساعات.

تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يخص مادة الأنسولين في آفاق 2022

أما بخصوص المشاريع الجديدة، فقد أعلن الوزير بن باحمد، عن انجاز وحدتين لإنتاج الأنسولين، و التي سيتم إطلاقهما على التوالي، في نهاية 2020 ونهاية 2021، مشيرا “أننا سنكون مكتفين كليا فيما يخص مادة الأنسولين في آفاق 2022”.

و في رده على سؤال، حول وفرة التجهيزات الضرورية للوقاية من فيروس كورونا، أكد الوزير المنتدب للصناعة الصيدلانية، أن المخزونات المخصصة للمستخدمين الطبيين، والاستشفائيين “كافية بشكل كبير”، و أن “جميع الطلبات قد تم تلبيتها”، أما فيما يخص المواطنين، فسيتم تدريجيا استحداث إنتاج محلي للأقنعة البديلة، يمكن استعمالها عدة مرات، وهذا بالتعاون مع الوزارات المعنية.

مريم خميسة