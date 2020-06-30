تحذير من توظيف “كورونا” لحسابات سياسية

هادف: إعادة النظر في طرق الحوكمة



أحمد الدان: نتمنى إستيعاب انشغالات سكان الجنوب



محمد بوضياف : تصريحات جراد موجهة للهيئات التنفيذية



عبد العزيز بن طرمول : تصريحات جراد لم تأتي من العدم









ثمن فاعلون و ناشطون في تصريح ل جريدة الوسط تصريحات الوزير الأول جراد على هامش زيارته لولاية تيندوف، أين إتهمو أطرافا بمحاولة توظيف أزمة كورونا لأغراض سياسية هدفها التسويق على أن الجزائر فشلت في إدارة أزمة كورونا و أننا على أبواب أزمة صحية كبيرة و عجز في المنظومة الصحية.



علي ربيج

أطراف تحاول توظيف أزمة كورونا





إعتبر علي ربيج في تصريح خص به جريدة “الوسط” بأن تصريح الوزير الأول جراد بخصوص أطراف لديها أغراض سياسية تحرض المواطنين على الفوضى لنشر الوباء، تصريح في محله يراد من خلاله كشف ألاعيب وسياسات هذه الجماعات التي تنشط في هذا المجال .

وأكد علي ربيج بأن بعض الأطراف تريد توظيف جائحة كورونا سياسيا ، قائلا:” هذا ما لاحظناه منذ بداية جائحة كورونا كانت بعض الآراء التي تشكك في إمكانية الدولة في مجابهة هذا الوباء، وقدرات المصالح الطبية على أساس أنها غير قادرة و مؤهلة وغير مجهزة، لنشر البلبة و الفوضى في أوساط المجتمع:”

ولفت المتحدث بأنه في كل الأزمة التي تمر بها البلد نجد بعض الأطراف المدعومة من الداخل و الخارج التي تريد أن تستغل الأزمات و تمرر أجندتها السياسية و مطالبها ، من خلال الدعوة إلى الفوضى و الخروج إلى الشارع لنشر البلبلة لخدمة أجندتها السياسية ، يريدون أن يستمر هذا الوضع لتحقيق أهدافه عبر توظيف هذه الأزمة لأغراض سياسية، وتسويق لصورة أن الجزائر فشلت في إدارة الأزمة “.

وأشاد ربيج بجهود التي تبذلها الحكومة لاحتواء وباء كورونا و المنع من انتشاره، لافتا بأن هذا الوباء ترك إنعكاسات اجتماعية على حياة المواطن أين تضرر عدد كبير من أصحاب الحرف التجارية، نظرا لإجراءات حظر التجوال وتوقيف نشاطات كبيرة مما تسبب في ضغط اجتماعي على المواطن.





عبد الرحمان هادف

عزم الدولة على بعث التنمية المحلية





إعتبر المستشار في التنمية الاقتصادية عبد الرحمان هادف بأن تصريحات الوزير الأول جراد تؤكد عزم الدولة على إعادة النظر في طرق الحوكمة و التسيير، و إعادة بعث التنمية المحلية في جميع مناطق الوطن حسب خصوصية كل منطقة و مقوماتها.

أكد عبد الرحمان هادف في تصريح خص به جريدة الوسط بأن الدولة ماضية في وضع مخطط علي للقيام بتنمية في كل المناطق بصفة متوازنة ،قائلا :”نلتمس بأنه هناك نوع من الإرادة فيما يتعلق بالتنمية المحلية، وثم تبني مخطط عمل للتنمية لتطوير جميع المناطق حسب خصوصيتها و مقوماتها :”.

ولفت هادف بأن الملاحظ فس تصريحات الوزير الأول أنه هناك إرادة لإعادة النظر في طرق الحوكمة و التسيير، معتبرا بأن الوزير الأول أعطى توصيات صارمة فيما يخص إعادة النظر في منهجية التسيير و الحوكمة خاصة في الحوكمة المحلية للإقتصاد، مشددا على أن كل الفاعلين سواء كانو في الصعيد المركزي أو المحلي مطالبين للمشاركة لوضع مخطط عملي واضح المعالم لترجمة القرارات و المخطط الإستراتيجي المصادق عليه..





أحمد الدان

هناك تقصير كبير في حق الجنوب



اعتبر نائب رئيس حركة البناء الوطني أحمد الدان بأن زيارة الوزير الأول إلى ولاية تيندوف هو خطوة مهمة في اتجاه ولايات الجنوب الكبير وخصوصا في ظل التحول نحو الجزائر الجديدة التي يجب أن يتحقق فيها التوازن الجهوي الذي بقي مختلا خلال العقود الأخيرة .



عبر أحمد الدان في تصريح خص به جريدة الوسط عن أمله تكون زيارة جراد إلى ولاية تيندوف انطلاقة حقيقية لترقية الجنوب واستيعاب انشغالات سكانه وقطع الطريق على المتاجرين بملفات حساسة في المنطقة، مبرزا بأن ن ولاية تندوف نموذج لبقية الولايات الإستراتيجية في البعد الإفريقي وتامين القومي للبلاد.





محمد بوضياف

تصريحات جراد موجهة للهيئات التنفيذية





أعتبر المحلل السياسي محمد بوضياف بأن تصريحات جراد تضمنت تخوفات سببها الضغوطات التي تحاصر عمل الحكومة ، فحالة الاحتقان تتضاعف كل يوم بسبب الآثار التي تخلفها كورونا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي وحتى الأمني .

أكد محمد بوضياف في تصريح خص به “الوسط “بأن تصريحات جراد جاءت شديدة اللهجة وموجهة للهيئات التنفيذية المحلية تستفزها وتحفزها على ضرورة التكفل وفي أسرع وقت بها ،لافتا بأن تصريح رئيس الوزراء كرد فعل على تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا وحمّل المسؤولية لؤلئك المستهترين الذين لا يقدرون عواقب أفعالهم أيضا إلى بعض المغرضين الذين يريدون سقوط الجزائر وتعثرها أمام هذه الجائحة ، وكليهما لا يخدم إستراتيجية السلامة التي تنتهجها الحكومة .

و أشار المتحدث بأن مسألة البطالة وما تحمله من أعباء تضمنتها تصريحات رئيس الوزراء من خلال الإشارة الى الصناعات التحويلية التي قد لا تحتاج إلى إمكانيات كبيرة ودقيقة لاستيعاب الطاقات العمالية والتخفيف على الوضع الاجتماعي بخصوص كورونا .





عبد العزيز بن طرمول

تصريحات جراد لم تأتي من العدم





اعتبر المحلل السياسي عبد العزيز بن طرمول بأن تصريح رئيس الحكومة بخصوص اتهام بعض الأطراف بلعب دور سلبي من خلال محاربة وباء الكورونا، لا يمكنه أن يصدر من رئيس السلطة التنفيذية إلا بناء على معلومات تلقاها من وزارة الداخلية وعن أوضاع بعض المناطق التي تميزت ببعض الخروق والتي وصفت بتحريض ضد مؤسسات الأمن.





ولفت عبد العزيز بن طرمول في تصريح خص به الوسط بأن الوزير الأول جراد أراد توضيح ما يدور حول وضع الحجر الصحي وما يميز بعض الفضاءات العمومية ببعض الولايات المعروفة مما يضع الدولة أمام مسؤوليات كبيرة، مبرزا بأنه من المتوقع أن يأخد تصريح جراد تطورات من حيث التفسير وتحميل الأطراف المرصودة المسؤولية خاصة وأن جائحة الكورونا تدخل مرحلة مصيرية مما يتطلب الانضباط والالتزام بكل الإجراءات اليومية ، قائلا :” الأكيد ومع الأيام القادمة ستعرف الساحة تفاعلات مما سيؤكد ما كشف عنه جراد من تيندوف ، والجميع يعرف ويدرك الظروف الصعبة التي تؤكدها الأرقام الرسمية اليومية والمقلقة فعلا عن مجموع المصابين”.













