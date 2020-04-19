تحذير المؤسسات من التلاعب بالعمال

وجّه وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، أمس، تعليمة صارمة لرؤساء المدراء العامين للمجمعات الصناعية، ومسؤولي المؤسسات تحت الوصاية، في القطاع العام، بخصوص حالات تسريح العمال، التي لا تحترم القواعد والإجراءات المنصوص عليها، في التنظيمات العمل المعمول بها في البلاد.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أن الوزير دعا إلى احترام إجراءات تسيير علاقات العمل، على خافية تلقيه للعديد من العرائض الواردة، بوجود عدة حالات تسريح جائرة، لعمال عدة مؤسسات والهيئات وطنية، مشيرة إلى أن التسريح المهني، يخضع إلى معايير منصوص عليها ومثبتة، على غرار الخطأ أو نقص الكفاءة المهنية.

حيث أكد الوزير أن أسباب التسريح حقيقية، يجب أن تكون مستندة على وقائع موضوعية، بعيدا عن كل انطباع ذاتي، أو حكم فردي لإثبات ذلك، وهذا بالنظر إلى مدى تأثير الخطأ المرتكب، على مصلحة المؤسسة، مبرزا بالمناسبة، أن هناك أحكام قضائية صادرة، عن المحاكم المختصة، والقاضية بإعادة إدماج بعض العمال في مناصب عملهم، وكذا قرارات المفتشية العامة للعمل، لم يتم تطبيقها من طرف مسؤولي المؤسسات المعنية، مشددا في نفس السياق، على ضرورة معالجة هذا الوضع، والسهر في المستقبل، على احترام إجراءات تسيير علاقات العمل، وهذا بتعزيز دور الأجهزة المعدة لذلك، على غرار لجنة المشاركة واللجنة المتساوية الأعضاء، كهيئات داخلية، من جهة، والمفتشية العامة للعمل والجهات القضائية المختصة للتظلم الخارجي، من جهة أخرى، منوها أنه يولي أهمية قصوى، للتنفيذ الصارم لمضمون هذه التعليمة.

للتذكير، فقد سبق أن وجه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جملة من التعليمات، التي تهدف إلى الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي، في فترة الحجر الصحي، في ظل التأويل الخاطئة حسبه، للتدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية، ضد وباء كورونا.

حيث أوضح الوزير الأول، في مراسلة إلى أعضاء الحكومة والولاة، أن “مراقبة الوضع الاقتصادي، عقب الفترة الأولى للحجر الصحي، التي أقرتها السلطات العمومية، قد كشفت بعض الاختلالات المؤثرة، بشكل خطير على الأداة الوطنية للإنتاج والإنجاز، وازدادت خطورة بفعل التأويل المشوهة، للتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية، من أجل الوقاية من وباء كورونا ومكافحته، مشيرا بهذا الصدد، بأن النشاطات التي كانت معنية بإجراء الغلق، تخص تلك التي تستقبل الجمهور، ويركز عليها الأشخاص بقوة، وكذا تلك التي قد تشكل ناقلات للفيروس، مضيفا بأن “باقي النشاطات لم تكن معنية في أي وقت بهذا الإجراء”، هذا بالإضافة إلى أن إجراء وضع ما لا يقل عن 50 بالمائة، من الـمستخدمين في عطلة، الذي اتخذ في المجال الاقتصادي، لم يكن يرمي على الإطلاق إلى غلق الأنشطة ذات الصلة، بل كان يهدف أساسا إلى الحفاظ على صحة المستخدمين، الذين يجب عليهم أن يمتثلوا لقواعد التباعد الضرورية، في مثل هذه الظروف، و زيادة على ذلك، فقد تم الترخيص باستمرارية نقل المستخدمين، كإجراء مسهل ووضع نظام للرخص، يسمح بتنقل المستخدمين لدواعي مهنية، غير أنه رغم النصوص التنظيمية والتعليمات الصادرة، على حد قول جراد، فإنه لا تزال الاختلالات مستمرة، حيث يتعين حسبه رفعها، من أجل الحفاظ على حد أدنى من النشاط الاقتصادي، بما يضمن بقاء المؤسسات، ويسمح بالإبقاء على كل السلسلة اللوجستيكية والتجارية ذات الصلة.

مريم خميسة