تحذيرات جديدة: “مرض غريب” لدى الأطفال قد يكون مرتبطًا بوباء كورونا

هذه الأعراض “الغريبة” وغير المألوفة تشتمل على الإصابة بالتهاب جهازي متعدد (multi-system inflammation) تشبه أعراضه مرض الانفلونزا، وتبين أن بعض الأطفال الذين ظهرت عليهم هذه الأعراض مصابون بعدوى فيروس كورونا الجديد. وقد قال المدير الطبي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) في بريطانيا إلى أنه قد وردت تقارير عن مرض نادر وحاد لدى الأطفال، منذ أيام، قد يكون مرتبطًا بالإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد.

وأشار التعميم الصادر من بريطانيا إلى أن ثمة قلقًا متزايدًا بأن هذا الالتهاب المرتبط بالفيروس الجديد بدأ يظهر بين الأطفال في المملكة المتحدة، وأنه يعرض الأطفال لحالة شديدة من المرض، قريبة من “متلازمة الصدمة التسممية” (TSS)، والتي يكون من أعراضها الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وانخفاض ضغط الدم، والطفح الجلدي، وصعوبة التنفس. كما أشار أطباء إلى أن أعراض المرض قريبة من الأعراض التي تظهر لدى المصابين بداء كاواساكي، وهو مرض يؤثر على الأوعية الدموية والقلب.

بعض الأطفال أظهروا كذلك مشاكل في الجهاز الهضمي، وآلام في المعدة، مع بعض الحالات التي عانت من الاستفراغ والإسهال.

ويقول الخبراء إن هذه العلامات تظهر على الأطفال لتدل على أن الجسد “منهك” أثناء محاولته لمقامة المرض.

الأطفال الأقل إصابة بعدوى كورونا

مع ذلك، يشير الخبراء إلى أن الأطفال ما يزالون هم الفئة الاقل تعرضًا للإصابة بكوفيد-19 بحسب البيانات الواردة من مختلف دول العالم الأكثر تضررًا بالوباء. وحتى في حال إصابتهم بالعدوى، فإنه من النادر أن يتعرضوا لأعراض حادّة من المرض، ويؤكّد الأطفال في هذه الفترة على أن أي حالة مرضية تظهر لدى الأطفال سيكون سببها غالبًا أمر آخر غير فيروس كورونا الجديد. وما يزال الأطباء يحاولون فهم هذه الحالات الجديدة لدى الأطفال في المستشفيات البريطانية، خشية أن تكون مرتبطة بفيروس كورونا، دون أن يتم تأكيد ذلك بشكل نهائي.

متى يجب القلق على صحة الطفل هذه الفترة؟

يحدد الأطباء بعض الأعراض التي ينصح عند ملاحظتها لدى الأطفال التواصل مع الطبيب أو الجهات المعنية: