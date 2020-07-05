تحديد الموعد الجديد للبطولة الافريقيةلالعاب القوى بالجزائر

ألعاب القوى

تحديد الموعد الجديد للبطولة الافريقية بالجزائر

ج.ن

حدد الاتحاد الجزائري لألعاب القوى بالتشاور مع الكنفدرالية الإفريقية الموعد الجديد للنسخة الـ22 من البطولة الإفريقية أكابر المقررة بالجزائر، البطولة ستقام في الفترة ما بين 25 و29 ماي 2021، أي قبل شهرين على انطلاق دورة طوكيو للألعاب الأولمبية.

للتذكير تم تأجيل موعد احتضان الجزائر للبطولة الإفريقية لِألعاب القوى إلى تاريخ آخر، وكان يُفترض أن تحتضن مدينة الجزائر العاصمة، الطبعة الـ 22 من البطولة الإفريقية لِألعاب القوى، في فترة ما بين الـ 24 والـ 28 من جوان الفارط.

ورجت مصادر من الاتحاد الجزائري للعبة، فإن احتمال نقل البطولة من الجزائر العاصمة إلى مدينة وهران، لاستضافة هذا الموعد القاري يبقى واردا جدا في حال تجهيز مضمار ملعب وهران الجديد.

وتستعد مدينة وهران لإستلام ملعب كروي جديد في منتصف العام الحالي، يتسع لما يقارب 40 ألف متفرّج ويتوفر على مرافق عصرية.

ويتواجد المركب الرياضي الأولمبي الجديد ببلدة بلقايد على بعد 10 كلم شرقا من مدينة وهران.