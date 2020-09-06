تحديات ثقافة الشارع الشبابية والمجتمع التحتي

بقلم: وليد فرج

تداولت بعض وسائل الإعلام ، والتي صرنا نتحفظ عن أخبارها هذه الأيام ، بعد كثرت التفنيد لمنقولاتها، خبر عن مشروع برنامج لوزارة الثقافة يمتد سقفه إلى عام 2035 ، يتضمن إدماج (الفن) في القطاع الاقتصادي المنتج،ولعدم اطلاعنا على هذا البرنامج الطموح و استنادا للحيز الزمني الذي خصص له ، نكاد نجزم أن الوزيرة الأكاديمية، سوف تفرض منهجية صارمة ، على البرنامج انطلاقا من ضبط مفهوم الفن و الفنان، وهي الفيلسوف المختصة ، حيث يسهل عليها تحديد السلعة الفنية المنتجَة ، والتي لن تخرج عن إستراتيجية السياسة الثقافية للدولة ، أمام تحدي سوف يقف عقبة كأداء في وجهها ، وهي انعدام أسواق فنية ، و فوضى الفاعلين الاجتماعين الثقافيين و الفنيين . إن التحدي الرئيسي الثاني ، يتمثل في المنتج الفني الرائج الذي يحلنا إلى فتح حقل المعاني الرموز والدلالات التي يتضمنها والمحمول الثقافي و ارتباطه بالمجتمع و هل قابليات و معارف اكتسبها الفنان باعتباره عضو داخل المجتمع ، وهل نحن أمام علاقة حقيقية للفنان بثقافته عبر الدلالة التي ينتجها من خلال فنه في واقع ثقافي متحرك و متغير تتجاذبه عدة أقطاب.

إن الحديث عن الفن ، يجرنا حتما للحديث عن الثقافة الشبابية المزدوجة ، التي غزتها الثقافة الغربية ، والتي تفتح باب الحديث عن الهوية و الحداثة و الثقافة الإعلامية الاستهلاكية ، و الشارع كعالم اجتماعي و فضاء يعج بالعلامات ، و نص متحرك متجدد باستمرار، تتعاوم فيه ثقافات مختلفة و هائلة ذات دلالات سوسيولوجية ، تتمايز و تتغاير من خلال مصدر الثقافي المنتج لها .

إن استثارة معنى الفن اليوم ، داخل ثقافة واحدة لم يبق استثارة فنا واحدا ، بفعل التوافد الثقافي الخارجي ، الذي أدى إلى انزياح الفن عن مضمونه القطري ، الذي يؤدي حتما إلى إفراغ الهويات من معناها و دلالاتها ، وإنتاج أخرى فارغة من الدلالة .

ييدو أن ميدان المعاينة صار جليا ، فمن البديهي أن مشروع فني رسمي ، مهما كانت مراميه ، فأساس انطلاقه الأول ، يرمي إلى تجسيد سياسة ثقافية لها أهداف مسطرة مسبقا ، تروم إلى تسيير البنى الرمزية و التعابير الثقافية و ارتباطاتها بالواقع الاجتماعي ، لحماية تجوهر الهوية حول الثوابت الوطنية ، و حماية المجتمع من محاربة الظواهر الفنية السفلى التي تساوقت مع الظواهر الاجتماعية السلبية ، من خلال تأطير الفعل الفني الذي سوف ينشط في أطر محددة مسبقا ، بعيد عن الفوضى و الترهل الفني السائد ، التي صارت محفزا لعدة سلوكات خطيرة .

إن تأطير عملية الفن بواسطة مجموعة من الأحكام التنظيمية و القانونية ، سواء المتعلقة بموضوعه أو بالفاعلين فيه ، تكاد تكون ، عملية مستحيلة ، للارتباط الوثيق للفن اليوم بالشباب و بالشارع هذا الأخير الذي يعج بالرموز و العلامات و الرسائل التي نتماوج فيها ، فتخترقنا دون إدراك منطق عملها ، فالشارع عالم متحرك ، متجدد و متغير حسب السياقات الاجتماعية و السياسية و الثقافية ، فالنص الفني مهما كانت طبيعته ، أغنية أو لوحة فنية تشكيلية أو رقصة … في الغالب مصدرها من مخزون النسيج الرمزي الذي يولده الشارع فيتساكن في مخيال الفنان ، ليختمر و يخرج لوحة فنية تشكيلية أو صوتية او حركية .

إن الجوانب الخفية التي يكتنز عليها الشارع كمصدر للثقافة الفنية ، تعكس علاقة الشاب الفنان و ارتباطه بالمجتمع وتفاعله معه ، و تأثره وتأثيره فيه من خلال الدلالة السوسيوجية .

الشارع عالم مخيف و فضاء جذاب و ميدان مثير ، بإمكانها أن يكون مسرحا لأعمال فنية و إبداعية مبهرة ، كما يمكن أن يصبح ساحة عنف و صراع و اقتتال ، هو مركز تقاطع الخاص بالعام ، و التقاء الحريات و قيودها ، و المحلي بالعالمي ، هو منطقة تقاطع المتغايرين و لقاء المتناقضين و اجتماع الأضداد ، في الغالب يرتبط بتمثل سلبي لدى ذهنية العامة ، فنجد التعبير الشهير (أولاد الشارع) الذي يقصد بهم المنحرفين و السوقة و المتشردين . فهل يكمن أن نتكلم عن ثقافة الشارع ؟

ثقافة الشارع لامعيارية ، عفوية المولد ، تلقائية الإنتاج ، تتبناها فئات عديدة في المجتمع من مستويات اجتماعية مختلفة ، وتلقى رفضا قاطعا لدى الكهول حيث يعتبرونها تفسخا أخلاقيا و انحلال عن تقاليد المجتمع و ضوابطه الأخلاقية وهي تعكس مرحلة طيش الشباب .

أن ثقافة الشارع الشبابية عالمية عابرة للحدود ، كما يعرف اسمها بثقافة فن (الهيب هوب) و (الوسم)و(الراب) ، وكذلك ثقافة التيارات السلفية التي نشطت بعد ما يسمى بالربيع العربي لاسيما في طبقات المجتمع السفلي و الأماكن الهشة والتي لا نعرف إبعادها أو كما يسميه غاستون بشلار (البحث في الكامن) .

أننا إذ نؤسس لمشروع فني نقتحم بها السوق ، نحن أمام تحدي ثقافة ما بعد الحداثة التي تتعاوم في موج اللاءات (اللانظام) (اللاعقل) (اللاتشابه) .