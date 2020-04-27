تجميد مناقشة ألف رسالة ماستر ودكتوراه

يرتقب من وزارة التعليم العالي، أن توجه تعليمة في القريب العاجل، إلى المؤسسات الجامعية، من أجل تمديد فترة مناقشة مذكرات الماستر والدكتوراه، إلى شهر سبتمبر المقبل، كما سيتم تمديد فترة البحث بالنسبة للطلبة الدكتوراه، وهذا حسب وضعية كل طالب ومدى تقدمه في بحثه.

وحسب مصادر إعلامية، فإن عدد الرسائل المعنية بالمناقشة، قبل شهر جوان، قدرت تقريبا بألف رسالة، منها رسائل الدكتوراه التي أنهى أصحابها كل الإجراءات الخاصة بالمناقشة في شهر فيفري الماضي، ويتعلق الأمر بالطلبة الذين تجاوزت مدة بحثهم، أكثر من خمس سنوات.

يأتي هذا في الوقت الذي يتخوف فيه، بعض الأساتذة ورؤساء الجامعات، من اكتظاظ قاعات المناقشات، خاصة إذا تزامنت مع الدخول الجامعي المقبل، بعد أن عرفت مناقشة رسائل الماستر والدكتوراه، تجميدا بسبب جائحة كورونا، رغم عمل الأساتذة المشرفين على تأطير طلبتهم عن بعد، من خلال التحاضر المرئي، الذي ساهم في تقدم الطلبة الباحثين في أعمالهم.

مريم خميسة