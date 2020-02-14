تجميد مشروع مصفاة سوناطراك بتيارت

طالب 200 موظف بشركة سونطراك من ولاية تيارت من مهندسين وتقنيين من وزير الطاقة ومدير سوناطراك التدخل العاجل من أجل التكفل الاجتماعي بهم على خلفية تجميد مشروع المصفاة البترولية التي تقرر انجازها بمنطقة سيدي عابد بطريق السوقر شرق الولاية .

هذا وأشار العمال أن قضيتهم التي تعود جذورها إلى سنة 2015 أين تقررتوظيف 200 عامل ما بين مهندسين وتقنين والذين من المفروض أنهم يطلقون مشروع المصفاة البترولية بالسوقر وتم إلحاقهم بمركز التصفية بطريق السوقر الذي خصص غلافا ماليا كبيرا لانجازهم من أجل تخفيف المشاكل عن المنطقة ، لكن تجميد المشروع ، دفع إلى تشتيت العمال ما بين مركبات الولاية خاصة مركب نقل وتوزيع البترول والغاز الكائن بمنطقة عين الذهب التي تبعد عن مقر الولايىة ب80 كلم جنوبا عبر طريق لآفلو، كما أنهم لا يتلقوا نفس امتيازات عمال سونطراك من نقل وإطعام ما جعل أجورهم لاتكفيهم للمصاريف اليومية ، هذا وكان العمال قد راسلوا فرع وهران لسونطراك عدة مرات من اجل من اجل التدخل والتكفل بهم.

من جهة أخرى ناشد العمال بضرورة إعادة بعث المشروع المجمد لما له من فائدة على سكان المنطقة التي تفشت فيها البطالة وضف إلى ذلك أن المشروع رصد له غلاف مالي هام ولم يرى النور إلى اليوم بفعل التجميد الذي طاله .

محمد بن ترار