تجميد عضوية ثلاثة أعضاء من اللجنة المركزية

∙ قايس طاهر: قرارات وباطلة

∙ بلعياط: يهمني الحزب في المقام الأول

∙ مصادر”للوسط” : وقفة احتجاجية ل 120 محافظا

قررت لجنة الانضباط لحزب جبهة التحرير الوطني تجريد الربيع جلايلية والطاهر قايس من عضوية اللجنة المركزية للحزب، وعضوية اللجنة الانتقالية لمحافظ سوق أهراس للأول، ورئاسة وعضوية اللجنة الانتقالية لمحافظة عين مليلة للثاني، بالإضافة إلى تجريد محمد العيد تلالي من عضوية اللجنة الانتقالية لمحافظة ورقلة.

وقع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، ثلاثة قرارات تتعلق بمداولات لجنة الانضباط المركزية الصادرة في حق الربيع جلايلية، قايس الطاهر ومحمد العيد تلالي، وأفاد بيان للأفلان أن لجنة الانضباط سجلت في ملفات المناضلين الثلاث توبيخا مع تبليغ الهيئات العليا بذلك، بالإضافة إلى حرمانهم من حق الترشح ،والتصويت لمدة سنة وتجريدهم من المهام والمسؤوليات في الهيئات الحزبية مع نشرة العقوبة في النشرة الداخلية للحزب.

وكشف المصدر ذاته عن تجريد الربيع جلايلية والطاهر قايس من عضوية اللجنة المركزية للحزب، بالإضافة إلى عضوية اللجنة الانتقالية لمحافظة سوق أهراس، ورئاسة وعضوية اللجنة الانتقالية لمحافظة عين مليلة، كما جرد محمد العيد تلالي من عضوية اللجنة الانتقالية لمحافظة ورقلة.

من ناحية أخرى أكدت مصادر موثوقة لجريدة “الوسط” أن أكثر من 120 محافظا سينظمون الأسبوع المقبل وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب تنديدا بالقرارات الأخيرة المتعلقة بتجميد عضوية كل من الربيع جلايلية ،والطاهر قايس .

وأشارت ذات المصادر أن أغلب أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، الذين قاموا بتزكية أبو الفضل بعجي على رأس الحزب، يريدون سحب الثقة منه، لافتة أن اللجنة المركزية ستجتمع الأسبوع المقبل .

وحسب ذات المصدر،فإن أحد من القيادات الثلاثة جردت عضويته من اللجنة المركزية، بسبب منشوره على الفاسبوك تحدت من خلاله على الفساد الموجود داخل الحزب، وهذا ما أزعج الأمين العام للحزب ورفع دعوة قضائية إلى العدالة، و لم يعطي أي اعتبار للجنة الانضباط.

ويواجه الأمين العام لجبهة التحرير الوطني اتهامات بخصوص تدخل أطراف في تسيير الحزب على غرار رشيد عساس، و حسب مصادر مطلعة فإنه من يسير الحزب و بعجي من يوقع القرارات فقط ، بدليل تنحية محافظين في عدد ولايات من أبناء الشهداء و تعويضهم بمقاولين .

قايس طاهر: قرارات مجحفة و باطلة لا تملك أي سند قانوني

اعتبر القيادي في جبهة التحرير الوطني قايس طاهر بأن قرار لجنة الانضباط بتجريده من عضوية اللجنة المركزية للحزب العتيد متعسف ومجحف في حقه، وأن القرار لم يملك أي سند قانوني.

وصف القيادي في جبهة التحرير الوطني قايس طاهر في تصريح خص به “الوسط” القرارات التي وقعها الأمين العام للأفلان بخصوص تجريد 3 قيادين في حزب جبهة التحرير الوطني من عصوية اللجنة المركزية بلا حدث، باعتبار أن القرارات وقعت بعد 30 نوفمبر انتهت مهمة الأمين العام و المكتب السياسي، لأن اللجنة المركزية حينما تزكية بعجي في 30 ماي أعطوا مهلة 6 أشهر لتنظيم مؤتمر جامع

واتهم قايس طاهر بعجي بالدوس على القانون الأساسي ولم يحترم القانون الأساسي و النظام الداخلي، معتبرا أن كل القرارات التي صدرت تاريخ بعد 30 نوفمبر قرارات باطلة و غير قانونية “.

و في السياق ذاته، قال المتحدث:” إنهاء المهام و تجميد العضوية من اللجنة المركزية هو من صلاحية اللجنة المركزية ، بعجي داس على القوانين ، و تجاهل قرارات لجنة الانضباط و رفضها، و هو من اتخذ هذه القرارات التعسفية ، و قام بإنهاء مهام بطريقة غير قانونية دون أن مبررات ، و لم يأخذ بعين الاعتبار الطعون التي قام بإيداعها القيادات التي كان من المنتظر الفصل فيها الأمين العام لجبهة التحرير الوطني”.

و اعترف قايس طاهر بأزمة حقيقية يعيشها الحزب العتيد ، لافتا أنه رغم تزكية بعجي على رأس الحزب إلا أن الحزب يعيش أزمة بسبب الممارسات التعسفية و الغير قانونية و تعسفية في حق قيادات الحزب “.

بلعياط: مصلحة الحزب أولى

رفض رئيس القيادة الموحدة لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمان بلعياط التعليق على قضية تجميد عضوية قيادات في حزب جبهة التحرير الوطني، مكتفيا بالقول:” أنا يهمني الحزب، أما الأشخاص عليهم الانصياع إلى القانون الداخلي للحزب

قال عبد الرحمان بلعياط في تصريح خص به جريدة “الوسط” أن المعادلة ليست في تبرئة الأشخاص، و إنما المعضلة إعادة الحزب إلى مجراه الحقيقي، مؤكدا رفضه الحديث عن الأشخاص باعتبار أنه ليس مكلف بالإنصاف أو التبرير، و أن مايهمه هو الحزب العتيد الذي يعيش أزمة منذ 2013 .

و لفت بلعياط أن المناضل ليس سجين و لا رهينة ، و إنما لديه جميع الحقوق التي يحافظ باحترام القوانين، مؤكدا على ضرورة أن تحل مثل المشاكل الداخلية في إطار الحزب، و ليس خارجه .

و استغرب عبد الرحمان بلعياط من الوقفة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها الأسبوع المقبل أمام مقر الحزب تنديدا بقرارت تجميد العصوية للقيادات الثلاثة، مشددا أنه من صفة المناضل اتجاه نصوص الحزب والهيئات، و الانخراط في حزب يتطلب تطبيق النصوص ، و في حال وجود مشكل يحل في إطار الحزب من خلال تقديم الطعون و الدعوة إلى مراجعة القرارات ، و عوض الذهاب إلى الخارج و تنظيم وقفات احتجاجية.

أكد رئيس القيادة الموحدة لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمن بلعياط رفضه للدورة الأخيرة للجنة المركزية التي أفضت إلى انتخاب بعجي على رأس الحزب، مشددا بأنه كان من المفروض الذهاب إلى مؤتمر جامع يرجع الحزب إلى شرعيته.

عبر رئيس القيادة الموحدة لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمن بلعياط عن أسفه لما يعيشه الحزب العتيد، أين حمل القيادات السابقة مسؤولية الازمة و الحالة التي يعيشها الأفلان ، داعيا إلى تحكيم صوت العقل والبحث عن حل سياسي بتشكيل لجنة وطنية لتحضير مؤتمر حادي عشر للحزب يكون جامعا لجميع الأطراف ومستجمعا لجميع الكوادر التي يحتاجها الحزب وتحتاجها الدولة.

ولفت بلعياط إلى أنه ثم تسجيل الكثير من التجاوزات القانونية التي تخللت الدورة الأخيرة والدورات التي سبقتها، انطلاقا من استدعائها من شخص لا صفة قانونية له فالسيد علي صديقي الذي لا يشك بلعياط في خصاله النضالية لم يكن مؤهلا لاستدعاء الدورة الذي هو من اختصاص الأمين العام أو ثلثي عدد أعضاء اللجنة المركزية أو الأكبر سنا في المكتب السياسي في حالات استقالة الأمين العام أو سحب الثقة منه، مشيرا :” كنا نأمل أن تطبق وزارة الداخلية القانون لا غير بأن تعيد الأمور إلى نصابها نظرا لما شاب الدورة الأخيرة من اعتلالات قانونية تنطلق من استدعاء الدورة إلى سير أشغالها انتهاء بنتائجها التي رأى أنها تمثل مهزلة لا تليق بحزب بحجم حزب جبهة التحرير الوطني لاسيما في الظرف الصعب الذي تمر به البلاد.“

وأضاف المتحدث: “أن سير الأشغال لم يكن مطابقا للقانون الداخلي للجنة المركزية الذي يشترط في حال تعدد الترشيحات لمنصب الأمين العام اللجوء إلى الصندوق للفصل مذكرا أن الترشيحات كانت متعددة إلا أن انتخاب الأمين العام الجديد كان عن طريق التزكية برفع الأيدي فضلا عن الإقصاء المريب الذي تعرض إليه أحد المترشحين جمال بن حمودة الذي أقصي من الدورة بداعي إصابته بفيروس كورونا وهو ما تبين فيما بعد أنه غير صحيح. “

ورفض القيادي في جبهة التحرير الوطني بلعياط دعوات إقصاء الأفلان من المشهد السياسي في الفترة المقبلة، مؤكدا بأن الافلان ليس حزب الموالاة بل هو حزب عتيق لديه الأغلبية في البرلمان لم يكن تابع لبوتفليقة على حد قوله، قائلا: “لن نسلم في حق الحزب، الحزب حزبنا و لازلنا نناضل “

وكشف بلعياط أن مجموعته لجأت إلى العدالة الجزائرية، معبرا عن ثقة تامة في أن هذه الأخيرة ستنصفه لأنه على ثقة تامة بالعدالة الجزائرية التي تحررت من القيود والتداخلات مع السلطة التنفيذية التي عانى منها الحزب في الماضي.

إيمان لواس