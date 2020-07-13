تجمع الطلبة الاحرار يدعو لعدم المجازفة باعادة الطلبة الى الجامعات في عز تطور الفيروس

تجمع الطلبة الاحرار يدعو الى عدم التعجيل الى اعادة الطلبة الى مقاعد الجامعات في عز تطور فيروس كرونا

دعا المكتب الوطني لتجمع الطلبة الإحرار في بيان له تلقت الوسط نسخة منه الى عدم المجازفة باعادة الطلبة الى الجامعات في عز تطور فيروس الكورونا مع فتح حوار مع جميع الشركاء و وضع صحة مكوني الاسرة الجامعية اولا وقبل كل شيئ في دراسة العودة الى الدراسة الجامعة لاتمام البرامج والفصل الثاني من السنة الجامعية التي ستكون خلال الاسبوع المقبل ، هذا واشار البيان الى ضرورة اتخاد مصالح الجميع وعدم الاعتماد على نظريات يصعب تطبيقها على غرار التعليم عن بعد الذي لم يتقدم سوى 20 بالمائة فقط داعية الى العمل على العودة التدريجية للتعليم الحضوري بصفته الوسيلة الوحيدة الناجعة وذلك في الولايات التي يقل فيها الفيروس مع تقليص الافواج الى اقل من 16 طالب في الفوج و25 طالب في الحافلة بالنسبة للنقل الجامعي واعتماد التباعد في الاقامات الجامعية مع اخد الاحتياطات اللازمة للمرض وللمناخ بالنسبة لطلبة الجنوب ، وعدم التعجل في ارجاع الطلبة في حالة عودة الفيروس بقوة واعتماد الانتقال بمعدل 09 من 20 مع احتساب المقاييس الاساسية فقط واعادة النظر في مناقشة المذكرات وتمديد الفترة الى شهر ديسمبر ، كما دعى ذات التنظيم الى تاجيل الاعمال التطبيقية بحكم انه يستحيل تقديمها عن بعد وذلك من اجل ضمان تدريسها بعد ازالة المرض .

محمد بن ترار