تجمع احتجاجي للأئمة في 10 مارس

كشف رئيس نقابة الأئمة الجزائريين، جلول حجيمي في تصريحه ليومية” الوسط” عن وقفة احتجاجية نقابة الأئمة الجزائريين يوم 10 مارس الجاري أمام مقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر العاصمة ،وهذا لتبليغ صوتنا والمطالبة بحقوقنا لا أكثر ولا أقل ، مؤكدا أن هذه الوقفة ستكون حضارية و سلمية لنبين من خلالها للعالم أن قطاعنا متضرر ومتهالك وخاصة بعد الاعتداءات الجسدية الأخيرة التي كل يوم تطال إماما من أئمتنا وموظفا من موظفينا في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف .

وفي ذات السياق قال الشيخ حجيمي أنه من الممكن أن نذهب أيضا إلى مقر المجلس الإسلامي الأعلى نستهجن التهجم الذي حدث لرئيس هذا المجلس أبو عبد الله غلام الله في الإساءة إلى القطاع والأئمة في التهجم على نقابتهم ومطالبهم رغم أنه لاعلاقة له بالقطاع الآن، واصفا مطالبهم بالمشروعة وتناقشنا فيها مع الوزير السابق في جلسات حوار دامت أسابيع وأمضينا هذه المحاضر والجلسات وهي موثقة ومضبوطة ليس لدينا فيها أي مزايدة أو أي شيء فلقد أضفنا إليها قانون التجريم الذي يحمي الرموز الدينية دون المساس بها فنحن كنا من بدأ بالمناداة به، ولقد شهدنا مؤخرا التعدي على إمام في معالمة بالجزائر العاصمة وعليه فلقد استعملنا كل الطرق وكل السبل في توصيل مطالبنا للجهات الرسمية وتمت بجلسات موثقة ومثبتة .

ووصف حجيمي كلام وزير الشؤون الدينية والأوقاف بأنه تهرب من الواقع ومحاولة لإيثار فرقة في نقابة الأئمة الجزائريين والقصد منها هو إضعاف هذه المنظمة حيث أن هذه الأخيرة صارت بقوانين الدولة الجزائرية أنها فدرالية والآن هناك محاولة لتشكيك في قدراتها لإنقاص من قوتها، إلا أن هذا الأمر زاد من الأئمة صمودا .

وأوضح ذات المتحدث أن نقابة الأئمة الجزائريين قد استجابت لنداء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عبر تعليماته والتقينا مرة واحدة وطالبنا وزارة الشؤون الدينية بتحديد رزنامة لجلسات الحوار ، إلا أننا تفاجئنا أن هذه الوزارة قد افتعلت أشياء غير طبيعية وغير معقولة مستعملة حججا واهية مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين والقصد من هذه الخطوة إضعافنا وإسكاتنا وتكميم أفواهنا حتى لا نطالب بحقوقنا ، ولهذا فنحن اليوم وصلنا إلى مرحلة التصعيد مجبرين بعدما نفذت كل قوانا وآخر مرة كانت لنا وقفة أمام” لوجيتيا” حول ما حدث لنا واستعمال هذا الأسلوب غير الحضاري ونددنا بهذه الممارسات أمام وزارة العمل ثم اتجهنا إلى رئاسة الحكومة حيث تم منعنا من طرف قوات الأمن نتيجة للظروف التي نعلمها جميعا .

حكيم مالك