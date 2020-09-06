تجريم الغش في الإمتحانات_الرسمية وإدخاله في قانون_العقوبات

اكد وزير التربية الوطنية محمد واجعوط خلال ندوة صحفية اليوم بمقر وزارة التربية على تجريم عملية الغش في الامتحانات الرسمية على مستوى مراكز حفظ المواضيع ومراكز اجراء الامتحانات بجميع انواعه وادراجه في قانون العقوبات

وحذر المعنيين المقبلين على الامتحانات من كل محاولات الغش لان العقوبة ستكون مشددة .