تجديد الإطار الأخلاقي المطبق على الأعوان العمومين قريبا للوقاية من جرائم تضارب المصالح

كشف الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الخميس ان الحكومة ستقوم قريبا بتجديد الاطار الأخلاقي للأعوان العموميين من إطارات وموظفي الدولة بهدف الوقاية من جرائم تضارب المصالح

وقال جراد في كلمة ألقاها في ختام أشغال لقاء الحكومة بالولاة ان الحكومة ستقوم في الأيام القادمة بتجديد الاطار الأخلاقي المطبق على كافة الأعوان العمومين وهم كافة الإطارات وموظفي الدولة بما يسمح للوقاية من تضارب المصالح مبرزا أن هذا الميثاق هو أخلاقي في الوسط الإداري و بالمؤسسات العمومية من أجل أخلقة العلاقات ,وبعد شدد السيد جراد على ضرورة أخلقة الحياة السياسية دعا كل الوزراء والولاة الى ضرورة مكافحة كافة أنواع الفساد والمفسدين الذين يعرقلون الجهود الحالية مؤكدا في هذا الاطار أن المال الفساد يريد تحطيم مسيرة الشعب في التقدم والرقي موضحا أن مكافحة كافة أنواع الفساد والتسيير السليم للمال العام يعزز الثقة بين المواطن والدولة

كما دعا الوزير الأول أيضا الى ضرورة احداث قطيعة جذرية مع أنماط وممارسات الحكومات القديمة التي أدت –كما قال –الى ممارسات وانحرافات خطيرة وغير مقبولة كما ألح في نفس الاطار على ضرورة ترشيد النفقات واعتماد الصرامة في إدارة شؤون الدولة