تجدد مطلب الإعفاء من تسديد مستحقات الكهرباء

جدد ساكنة ولايات الجنوب ، على غرار ورقلة ، تمنراست ، أدرار ، بشار والوادي تمسكهم بمطلب تدخل السلطات العليا لإعفائهم من تسديد فواتير الكهرباء ، وذلك في ظل الارتفاع المقلق لمعدلات درجات الحر ، الأمر الذي أضطرهم للاستغلال المفرط للثلاجات والمكيفات الهوائية لمجابهة حر الطقس.

كشفت مصادر مطلعة ليومية “الوسط ” ، أن مصالح الاستعجالات بالمؤسسات الاستشفائية بالولايات المذكورة تستقبل يوميا عدد معين من المصابين بضربات الشمس ،حيث سجلت مصادر طبية الفئة الأكثر تضررا من المصابين بالأمراض المزمنة على غرار ضغط الدم و السكري ، الذين باتوا مهددين بالموت في حالة ما بقيت موجة الحر هذه متواصلة في ظل الضعف الكبير في التزود بالتيار الكهربائي ، وهو ما بات هاجسا يقلق مختلف الشرائح العمرية، موازاة مع ذلك فقد شدد متتبعون للشأن على ضرورة تدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لدى مصالح الوزارة الأولى ووزير الطاقة من أجل التجاوب مع مطلبهم المشروع المتمثل في إعفائهم من تسديد فواتير الكهرباء التي ارتفعت بشكل مقلق في ظل تدني القدرة الشرائية وارتفاع المستوى المعيشي .

و في جولة ميدانية قامت بها يومية “الوسط ” لشوارع بلديات الولايات المذكورة لاحظنا جليا موجة الحر الشديدة التي تجتاح المنطقة ،حيث وقفنا على حالة الشلل التام في المرافق الإدارية و الخدماتية حتى تجار الخضر والفواكه و الألبسة الذين قرروا المكوث في منازلهم وعدم مغادرتها إلا بعد الخامسة مساء لتفادي تعرضهم لضربات الشمس الحارقة .

وقال العشرات من سكان بلديات العالية ، الحجيرة ، ورقلة ، عين صالح ، رقان ، الوادي وبشار التي فاقت بها درجة الحرارة 50 درجة مئوية تحت الظل ، في معرض حديثهم مع “الوسط”، أن تلك المناطق تحولت منذ شهر ماي المنصرم ولحد كتابة هاته الأسطر لمدينة أشباح ، يخيل لزائرها أول مرة انه يتجول في صحراء قاحلة .

كما اشتكت العشرات من العائلات بالولايات سالفة الذكر من غياب نية حسنة من طرف السلطات المحلية والولائية لتدعيم مناطقهم بمساحات خضراء ومرافق ترفيهية كمتنفسات لهم للهروب من حصار الاسمنت داخل مساكنهم الاجتماعية الإيجارية العمومية .

جدير بالذكر أن المتضررين عانوا كثيرا مع الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي،وضعفها في أحيان أخرى خاصة بمناطق الظل محملين في نفس الوقت مديريات سونلغاز مسؤولية تفاقم المشكل القائم.

أحمد بالحاج