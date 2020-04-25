تجاوز تداعيات الكورونا ليس مستحيلا

* مساعدة المؤسسات المتضررة قرار صائب

* تقلبات أسعار النفط أخلطت كل الأوراق

* الإشكال الأكبر أمام الاقتصاد الوطني هو التمويل

ثمن الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية في حوار خص به جريدة ” الوسط ” قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالإسراع في إجراءات مساعدة المؤسسات العمومية والخاصة لتخطي الوضع الصعب الصحي والاقتصادي، معتبرا بأن ذلك مهم جدا ويزرع الأمل والحياة لدى المؤسسات لأجل استئناف وإعادة النشاط الاقتصادي، لافتا بأن الحكومة قامت بكل ما يجب اتجاه الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة لكن يبقى الاقتصاد عموما تحت رحمة استمرار وطول فترة الوباء للأسف، فمهما كانت الإجراءات ان طالت فترة الوباء فتزداد الأزمة أكثر مما قد يتطلب من الدولة فتح بعض الأنشطة الاقتصادية مع الوباء وأخذ كل الاحتياطات الضرورية على حد قوله

بداية ، ما وضعية الاقتصاد الجزائري مطلع السنة أو قبل كورونا ؟

الاقتصاد الجزائري ومنذ عقود وهو يشهد أزمات متعددة ومتنوعة سياسية واقتصادية فباعتماده منذ الاستقلال على قطاع المحروقات جعله مهددا كل ما اضطربت أحوال النفط إلا أنه شهد في العقد الأخير أو السنوات الأخيرة أزمات اقتصادية حادة جعلته في تحد صعب في المستقبل، حيث ورثت السلطة الحالية الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وضعية مزرية للاقتصاد تمثلت في تآكل احتياط الصرف إلى 60 مليار دولار مطلع السنة بعدما وصل قبل عامين 200 مليار دولار وعجزا في ميزان المدفوعات عامة وعجزا في الميزان التجاري خاصة بلغ 10 مليار دولار حيث شهد شق الاستيراد جلبا لكل شيء وتضخيما لفواتير الاستيراد بمبالغ خيالية حسب رئيس الجمهورية حيث وصلت فاتورة الاستيراد 35 مليار دولار وشق الصادرات الذي انحصر فقط في قطاع المحروقات بنسب فاقت 93 % مما يعني أن إيرادات الدولة من العملة الصعبة جلها من المحروقات حيث بلغت فاتورة الصادرات 25 مليار دولار ، إضافة إلى ارتفاع المديونية الداخلية إلى 46 % من الناتج الداخلي الخام بسبب عملية التمويل غير التقليدي الأخير الذي استنفذ تماما كآلية لتمويل موازنة الدولة التي توقع قانون المالية بعجز فيها يقارب 1.500 مليار دج ، إضافة للفساد الداخلي من الصفقات المضخمة والوهمية والتهرب الضريبي الذي فاق 4.500 مليار دج وغيرهم من الأزمات الداخلية ، مما جعل الجزائر الجديدة تسعى جاهدة إيجاد حلولا مستعجلة لمعالجة مختلف المشاكل المذكورة آنفا حيث راهن رئيس الجمهورية على معالجتها بالاعتماد على الإنتاج المحلي ودعم مقاربة الاعتماد على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة من أجل أن تساهم في تنويع الاقتصاد أولا وعدم الاتكال على قطاع المحروقات ثانيا ومن أجل أيضا تدعيم المنتج المحلي والحد من فاتورة الاستيراد التي ألهبت العجز التجاري ، إلا أن هاته الأزمات وأخرى التي تحملها عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية وحكومته زادها تفاقما الجفاف الذي مس البلاد بداية السنة وأضر بقطاع الفلاحة ، ومما زاد الطين بلة ولم يرحم أحدا الوباء العالمي جائحة كورونا الذي قضى على الاقتصاد الأخضر واليابس القوي والضعيف ، ولم يترك مجالا ولا سعة للتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .

ماهي تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الجزائري؟

وباء كورونا انطلق من الصين ثان اقتصاد في العالم الذي بلغ 19% من اقتصاد العالم وبسببه حوّل بلد عملاق اقتصاديا وسكانيا إلى بلد أشباح وأثر على اقتصادها و عرف ركودا رهيبا وشلل تام لأغلب المؤسسات الاقتصادية تفاديا للاحتكاك ونشر الوباء، وكان هذا التأثير على باقي الدول في العالم وزاد الطين بلة انتشار الوباء في جل أنحاء العالم ليمس الجزائر ويهدد حياة مواطنيها لكن هذا الوباء أضاف هما آخر هو هم اقتصادي بحت تمثل في توقف جزئي أو كامل لعدة مؤسسات اقتصادية خاصة منها النقل البحري والجوي مما سيؤثر على إيرادات الدولة من الجباية العادية التي بلغت 4100 مليار دج بمعدل الثلثين من الإيرادات العامة ، ضف على ذلك انهيار أسعار النفط بسبب توقف المؤسسات العالمية عن الإنتاج وتوقف مؤسسات النقل البحري والجوي والبري التي تستعمل النفط كثيرا وبلغت أسعار النفط مستويات منخفضة جدا لم يسبق لها مثيل حيث بلغ سعر النفط الجزائري 11 دولار للبرميل وقارب تكلفة إنتاجه أو أقل منها في حين أن الجزائر تعتمد على الإيرادات النفطية بنسبة كبيرة حيث بلغت الجباية البترولية في الإيرادات العامة لموازنة الدولة لعام 2020 الثلث حيث بلغت 2000 مليار دج إضافة إلى إيرادات الدولة من العملة الصعبة، هذه الأسباب وأخرى تجعل مخطط عمل حكومة عبد العزيز جراد في مهمة صعبة ولم تعط لها الفرصة لنرى تنوعا اقتصاديا حقيقيا لكن من السابق لأوانه الحكم على انهيار اقتصادي فلازال في الأمر فسحة وسعة خاصة وأن إرادة رئيس الجمهورية قوية كل مرة للخروج من تبعية المحروقات .

كيف يتم حماية الاقتصاد من تداعيات الكورونا؟

الأثر الاقتصادي من جائحة كورونا الذي تشهده الجزائر مست اقتصاد البلاد ككل الذي تم اتخاذ إجراءات مالية وتجارية لإنقاذه مست موازنة الدولة بتقليص النفقات العامة المتعلقة بالاحتياجات والأدوات ولم تمس الأجور والعلاوات وتأجيل مشاريع التجهيز غير المستعجلة، كما مست هاته الإجراءات الميزان التجاري بتقليص فاتورة الاستيراد، كما أن الوباء أثر أيضا على المؤسسات و خلق أزمات مالية حادة لبعض أو أغلب المؤسسات الاقتصادية بسبب توقف بعض النشاطات الاقتصادية خاصة منها التجارية والنقل البحري والجوي مما تطلب تدخل الدولة بشكل مباشر للحد من هذه الآثار وذلك بدعم المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة لإنقاذها من الإفلاس وتحفيزها على إعادة واستئناف النشاط الاقتصادي بعد الوباء وعودة الحياة الاقتصادية إلى أفضل، فكان من الضروري تعويض بعض خسائر المؤسسات المتضررة من الوباء والتي تعطلت عملية انتاجها أو تقديمها للخدمات في ظل التمسك بشرط منحها لعمالها عطلا مدفوعة الأجر ومراقبة الإجراء وجعله شرطا أساسيا للدعم وتقديم هبات أو قروض مالية لتخطي الأزمة والحد من الركود الاقتصادي الذي يعود على الدولة والمؤسسات بالانهيار والإفلاس خاصة فيما تعلق بتوفير السلع والخدمات .

* ما الإجراءات التي يجب اتخاذها لمساعدة المؤسسات المتضررة ؟

قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالإسراع في إجراءات مساعدة المؤسسات العمومية والخاصة لتخطي الوضع الصعب الصحي والاقتصادي مهم جدا ويزرع الأمل والحياة لدى المؤسسات لأجل استئناف وإعادة النشاط الاقتصادي ، الذي أدى توقفه إلى تسريح العمال ومنحهم عطلا مدفوعة الأجر إضافة إلى توقف تقديم الخدمات مما يؤدي إلى توقف الدورة المالية للفوائد والضرائب والرسوم، إن الإجراءات الضرورية الميدانية التي يجب اتخاذها لمساعدة المؤسسات التي تضررت من الوباء لاسيما المؤسسات الخاصة هي إحصاء المؤسسات التي تضررت فعلا والتي تعتبر فرصة لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمعرفة مدى وجود مؤسسات حقيقية تنشط وموجودة في الميدان كما يعتبر إجراء منح عطلا مدفوعة الأجر مهما ويجب مراقبته بهيئات مفتشيات العمل كما أن إجراء الدعم المالي غير المباشر أفضل وأنفع للمؤسسات والدولة وتحقيق لغايتين الأولى دعم المؤسسات ماليا وتخليصها من الديون وثانيا لتحصيل الضرائب والرسوم الحالية أو المتأخرة فتقوم الخزينة العمومية بالتكفل بدعم الضرائب الحالية أو المتأخرة أو الديون المترتبة عن النشاط الاقتصادي وتأسيس الدعم على معايير بحسب نوعية النشاط وعدد العمال ونسبة توقف النشاط ومدى الالتزام بحقوق الدولة وضرورة إسهام الصناديق المتعلقة بالكوارث والتأمين عن البطالة في دعم المؤسسات التي منحت لعمالها عطلا مدفوعة الأجر .

بخصوص أسعار النفط و أثاره على الاقتصاد الجزائري؟

عرف النفط نزولا حادا في أسعاره بلغت متوسطا 20 دولارا للبرميل بسبب الوباء وتوقفت مؤسسات الانتاج والخدمات العالمية بداية من الصين إلى معظم دول العالم وتوقفت معها حركات النقل والسير وتعطلت مؤسسات النقل البري والبحري والجوي وأضيف لها الصراع العالمي حول النفط العالمي بزعامة روسيا والو م أ والسعودية إلى أن خفضت هاته إنتاجها بما يقارب 9.7 مليون برميل لإعادة توازن السوق النفطية لتزايد العرض وانخفاض حاد للطلب قارب حسب المختصين 30 مليون برميل يوميا، هذا ما جعل الاقتصاد الجزائري يتضرر من جهتين أولهما بسبب أسعار النفط الذي نعتمد عليه في إيراداتنا من العملة الصعبة لاستعماله في إيرادات موازنة الدولة التي تعتمد على الثلث منها من الجباية البترولية بما يفوق 2000 مليار دج أو للاستيراد أو للاحتياط من العملة الصعبة ومن جهة ثانية بسبب الوباء مما تحتم توقف مؤسسات الخدمات أو حد من نشاط مؤسسات الإنتاج مما يضر آليا إيرادات موازنة الدولة من الجباية العادية التي تعتمد عليها إيرادات موازنة الدولة بثلثين ، كما أن هاته الجباية العادية تعرف تهربا ضريبيا فاق مبلغ 4500 مليار دج ولم يجد قطاع المالية حلا لحد الساعة لاسترداده أو الحد منه ومازال يراوح مكانه في إيجاد آلية وآنية للتحصيل الضريبي وتحسين نسبة الاستجابة لتأدية الواجب الضريبي، ضف على ذلك توقف أغلب مؤسسات الإنتاج والخدمات بسبب الوباء مما تطلب من الدولة التدخل سريعا لإنقاذ أولا اقتصاد البلد بالإجراءات التي ذكرناها سابقا المتخذة في مجلس الوزراء وثانيا محاولة مساعدة المؤسسات الاقتصادية للنهوض بعد كورونا والتعافي منه ومواصلة النشاط الاقتصادي .

حاورته : إيمان لواس