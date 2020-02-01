تجاوزات في عملية بيع الكتاب المدرسي بالفروع الجهوية

كشفت نتائج التحقيقات الأولية حول ملف “الكتاب المدرسي”، تسجيل تجاوزات بالجملة في عمليات البيع، بعد ما اتضح تورط بعض الفروع الجهوية للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ببعض ولايات الغرب والجنوب الجزائري، في بيع الكتاب المدرسي للمكتبات الخاصة مقابل الحصول على “هامش ربح”، دون علم الوصاية ودون أدنى احترام للقوانين سارية المفعول، وهي التجاوزات التي تتسبب سنويا في تسجيل “أزمة” كتب على مستوى المؤسسات التعليمية، حيث يجد رؤساء المدارس أنفسهم في مواجهة غضب الأولياء الذين يدخلون في رحلة بحث عن الكتاب واقتنائه من السوق السوداء.