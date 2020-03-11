تثمين دعوة الرئيس إشراك الجميع في مناقشة الدستور

ثمنت التنسيقية الجهوية لفعاليات المجتمع المدني بالجنوب الشرقي مجهودات رئيس الجمهورية القاضية بإقحام واستقبال جميع الهيئات الفاعلة لمناقشة والمشاورة حول مسودة تعديل الدستور .

قال المنسق الجهوي لفعاليات المجتمع المدني بالجنوب الشرقي علي بن عيوة في تصريح مقتضب له معنا ، أن قرار رئيس الجمهورية المتعلق باستقبال المنظمات الوطنية ورؤساء الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني الهادفة من أجل النهوض بالجزائر الجديدة وتجسيد قوانين دستور يضمن الحق وإنصاف المظلومين من طرف العصابة هي سابقة تاريخية خاصة إذا علمنا أن تجسيد مفهوم “الجزائر للجميع ويبينها الجميع ” جاء مباشرة بعد تأكيد رئيس الجمهورية القاضي الأول بالبلاد وزير الدفاع الوطني والقائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون ، أن الحراك الشعبي السلمي مبارك ومستعدا للتحاور معه و السعي بنية صادقة للاستجابة لمطالبه شرط تطبيق مبدأ حسب الأولويات والإمكانات المتاحة .

ومما لا يختلف عليه اثنان في نظر بن عيوة فإن الجزائر تعيش مرحلة جديدة الغاية منها استقلالية جهاز القضاء ، و إحصاء مناطق الظل بالمناطق النائية و الحدودية الأهلة بالسكان بولايات جنوب البلاد الكبير هذه الأخيرة قال عنها محدثنا أنه حان الوقت لرد الاعتبار لها بالتكفل الجاد بانشغالاتها التي ظلت حبيسة الأدراج منذ فجر الاستقلال .

من جهة ثانية فقد ثمن المنسق الجهوي لفعاليات المجتمع المدني بالجنوب الشرقي علي بن عيوة التحركات المكثفة لقائد الأركان للجيش الوطني بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة سواء داخل الوطن للوقوف على الجاهزية القصوى لقوات الجيش بالشريط الحدودي .

نجاة ،ح