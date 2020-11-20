تثبيت صيغة المنافسة للبطولة الوطنية بلعب 38 جولة

ثبّت أعضاء المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم صيغة لمنافسة للموسم الكروي الجديد 2020/2021 بلعب مجموع 38 جولة في الرابطة المحترفة الأولى مثلما اختاره رؤساء الأندية في وقت سابق والذين صوتوا بالأغلبية لعب البطولة الوطنية ذهابا وإيابا وبمشاركة 20 فريقا، حيث رفض اعضاء المكتب الفدرالي في اجتماعهم الشهري أول أمس تغيير نمط المنافسة والانصياع إلى الأصوات التي نادت بتبديله إلى نظام فوجين من خلال تقسيم 20 فريقا إلى مجموعتين ووضع 10 أندية في كل فوج وبالتالي لعب 18 مباراة في الموسم قبل خوض النهائي بين متصدري المجموعتين وبالتالي تقليص عدد المقابلات، اين بررت أن المطالب بتغيير صيغة المنافسة اقتصر على أربعة أندية فقط قدمت مراسلة كتابي بهذا الخصوص، إلى جانب ذلك جددت الفاف أن البطولة الوطنية سوف تنطلق في تاريخها المضبوط في وقت لاحق وذلك يومي 27 و28 نوفمبر المقبل.

إلى جانب ذلك منعت الفاف انعقاد الجمعيات الانتخابية لمختلف الرابطات الجهوية والولائية التي كان ينتظر أن تنطلق ابتداء من اليوم، وذلك تنفيذا للتعليمة التي اصدرتها وزارة الشباب والرياضة التي منعت جميع التجمعات بناء على توصيات لجنة متابعة ورصد وباء كورونا عملا بالبروتوكول الصحي لمحاربة الانتشار القوي للفيروس.

عيشة ق.