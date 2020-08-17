تتويج شيماء سلامة بالمرتبة الأولى في مسابقة الخاطرة

توجت الكاتبة الواعدة شيماء سلامة بالمرتبة الأولى في مسابقة الأدبية المخصصة لكتابة الخاطرة التي نظمها فريق نحو القمة، شيماء سلامة بخاطرة بعنوان “حجابك عفتك” ،في حين نالت المرتبة الثانية خاطرة” في قلبي صلاة !” للكاتبة الصاعدة عقال لبنى.

شيماء سلامة… نافذة مفتوحة على الإبداع الأدبي

كما أن شيماء سلامة صاحبة 19 ربيعا وتنحدر من ولاية المدية وهي طالبة سنة ثانية لغة فرنسية قائلة في تصريح خصت به جريدة “الوسط” أن فكرة المطالعة تستهويها مع التطرق للروايات وتعلم اللغات خاصة اللغة التركية.

خاطرة :”حجابك عفتك” الفائزة بالمرتبة الأولى

ولقد أهدت الفائزة بالمرتبة الأولى “شيماء سلامة للقراء الأعزاء خاطرتها :”حجابك عفتك” ،قائلة فيها :

أنيقة بحجابها أمس الذي مضى

جاءتني بقميص وبنطال ضيق مفصل

قالت ما رأيك بي هل لائق هو مظهري

قلت ويحك يا صديقتي ما الذي تفعلي

قالت قديمة أنت فالموضة لم تواكبي

قلت وما تدركين أن لباسك فاضح لا ساتر

قالت أسكتي يا أنت لا تتدخلي

فالحجاب يخفي جمالي ومحاسني

قلت أما تدري بهذا قلوب الشباب قد تفتني

قالت إليك عني ما شأنك

راحت تجول في الأسواق مباهية بصنيعها

وكأنها ملكت الأرجاء ليس هناك بمثيلها

راحت كي تشتري فأصبحت بذاتها من تباع وتشترى

سلعة بين هذا وذاك وكل العيون أيها تشتهي

جاءت إلي اليوم تشتكي وتلك الملابس ترتدي

قالت مابالها تلك الرجال ماعادت تستحي

فأجبتها أنت الملام لأنك للنصيحة لم تسمعي

أنت التي رحتي المعاكسة تبتغي

فنصيحتي لك أن ترتدي حجابك وبه تتستري

واتق الله في نفسك قبل أن تقبري

ويأتي يوم الحساب فتندمي

عقال لبنى…. إرادة فولاذية وطموح لا ينتهي

ولقد فازت خاطرة” في قلبي صلاة !” للكاتبة الصاعدة عقال لبنى بالمرتبة الثانية ، وهي من مواليد 1998 ، قاطنة بولاية سيدي بلعباس، موضحة ليومية “الوسط “ابنة الحبر والورق ،أنها عاشقة للمطالعة والتي تعتبرها ضرورة لا هواية ، مشيرة لنا أنها تكتب منذ الصغر لأنها قارئة بالدرجة الأولى، ولقد كشفت لنا أيضا أنها تعمل كمشغلة لأجهزة التصوير الإشعاعي الطبي ، ومجالاتها مختلفة و ذات مسارين علمي و أدبي ، لكن قدر لها أن تبرع فيهما، فهي تتطلع لأن تكمل موهبتها و مهنتها ،قائلة :”إذا كنت أكتشف الضرر بالتصوير الإشعاعي الطبي ،و أتمنى أن تشفي كلماتي عليلا لا يدري بحاله سوى الخالق ، أتمنى أن تفتح جرحا و تداوي آخرا ، لن أتوقف مادمت سرت في هذا الطريق ، و في مساري هذا أتمنى أن ألتقي معلمة الحروف أحلام مستغانمي لأنها قدوتي ، لن أبرح يوما إلا أن أصل ! الحمد لله الذي وفقني و سدد خطاي ، شكرا لأمي و أبي و لصديقاتي حين آمن بي و شجعنني إلى ما لا نهاية ، شكرا بحجم السماء،شكرا لكل من علمني حرفا.

خاطرة :في قلبي صلاة !” الفائزة بالمرتبة الثانية

ولقد أهدت لبنى” عقال لبنى” خاطرتها “في قلبي صلاة !” لكل إنسان يعشق الحرف العربي وتتمثل في :

مضمضة واستنشاق و ماء يتقاطر

انحناءة ظهر و تشهد و دعاء يتردد

قبلة و نية و مظهر حسن لكن الذنوب تتعدد

تكبيرة إحرام فتركت الدنيا جانبا أمام من إليك ينصت

ركعة فتتناثر الذنوب هنا و هناك كأنها رمل يتشتت

فسجود و دعاء في اللسان لا ينفك يتوقف

في سجادة حملت اليوم همك و دموع من الحزن لا تتريض

بشرى لك يا صاحبي فغدا أجمل و غدا يوم النصر الأكبر

فدع عنك شؤمك و احبس ماءك المالح مهما عظم بلائك فلا كبير غير الأكبر

و ناجي في الليالي تاركا مرقدك الدافئ..

ناجي رب العباد فبهمك هو بصير و بدعائك لسميع و هو البارئ

فهو الأقرب من حبل الوريد

واصنع بينك و بين الأهل علاقة وطدها ولا تتركها إلى اليوم الموعود

اشكوا إليه و ابكي في حضرته والناس نيام أخبره أنك هش ، ضعيف و أنه لا حول لك ولا قوة إلا به

ناده في الثلث الأخير ، اشكر نعمه عليك و رتب إليه حوائجك

عد إليه بكامل وهنك بجفاف قلبك و قلة حيلك

استغفره فيقبلك

أدعوه فيعطيك

تبعثر أمامه فيهديك

تعلق به فينصرك

فريق “نحو القمة” … دائما في خدمة المواهب الأدبية الشابة في الجزائر

كما أن هذه المسابقة الأدبية المخصصة لكتابة الخاطرة نظمت من طرف فريق نحو القمة الذي يؤمن بشعار” القمم العالية … لا يصلها إلا أصحاب الهمم العالية “،ولهذا قرر هذا الفريق المتكامل أن يكون مرافقا دائما للكتاب الشباب في الجزائر بغية دعمهم في مسيرتهم الأدبية ،ولهذا فسيهتم بالتعريف بالفائزين في مجلة عربية ودولية مع نشر النصين الفائزين لأكثر من موقع وصحيفة بالإضافة إلى تقديم شهادة مشاركة تميز للفائزين بالمرتبة الأولى والثانية مع تقديم شهادات تشجيعية لبقية المشاركين 10 وهن كل من: نجوى جبار ،كحلة دنيا ملاك، إيمان تمغارت، سامية صفاء ، لزرق عتيقة ليليان، دعاء بوحمار، سعيدة عبسي ،شيماء عكوشي، مروة موسود ،سامية باردو ،كما سيتم منح بطاقة عضوية “لأحد الفائزين عن طريق القرعة “.

حكيم مالك