تبون يواصل تنفيذ التزاماته بفتح ورشة تعديل الدستور قبل بلوغ شهر من انتخابه

قبل أقل من شهر من انتخابه رئيس للجمهورية في 12 ديسمبر الفارط , يبدو الرئيس تبون أنه عجل عقارب ساعاته لتنفيذ الالتزامات التي قطعها للشعب خلال حملته الانتخابية فبعد فترة وجيزة من اعلان تشكيلة الحكومة الجديدة واطلاقه معركة دبلوامسية أوقفت التدخل العسكري الأجنبي بالجارة ليبيا هاو يبدي حسن نواياه بتعديل الدستور الذي يرسم لملامح جزائر جديدة من خلال تشكيل لجنة بقيادة الأستاذ والخبير القانوني لعرابة .

تبدو من خلال الإجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية يوم بعد أخر قبل شهر من بداية عهدته الرئاسية صدق نوايا الرجل وعزمه على بناء جزائر جديدة وتحقيق التغيير المنشود الذي رفعه شعارا في حملته الانتخابية (بالتغيير قادرون وعليه ملتزمون ( حيث يبدوا واضحا للعيان وباعتراف الفاعلين السياسين من كافة الاتجاهات السياسية والاديولويجة ان الرئيس تبون بدا عهدته الرئاسية بسرعة البرق حيث مباشرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة يوم الخميس الفارط وترأسه لأول اجتماع لمجلس الوزراء دام يوما واحد ثم أعاد صوت ويد الجزائر لحل أزمة ليبيا القائمة على الحوار السلمي وتجنب التدخل العسكري هاهو يضع يده وقبل بلوغه شهرا كاملا من دخلوه قصر الرئاسة على مشروع مراجعة الدستور كما وعد به باعتباره حجز الزاوية في تغيير نظام الحكم وبناء جزائر جديدة تسع للجميع وتنهي التصرفات البالية التي أوقفت عجلة التقدم في كافة القطاعات و من خلال هذه الخطوة, يكون رئيس الجمهورية قد اتخذ قرارا يجسد على أرض الواقع أحد أهم وعود برنامجه الانتخابي الذي يشكل أيضا أحد المطالب الشعبية من خلال المسيرات السلمية العديدة, طوال الاشهر الماضية كما ان الرئيس قال في أول لقائه مع الصحافة بعد اعلان فوزه بمنصب رئيس الجمهورية انه عازم على اجراء تغيير واسع للدستور خلال أسابيع وهو ماتجسد على أرض الواقع .

وتحي هذه الخطوات الأولى للرئيس تبون انه سيواصل بنفس السرعة لتجسيد برنامجه الانتخابي المتضمن 54 التزاما على أرض الواقع ولعل أهمها الى جانب ماسبق ذكره تغيير قانون الانتخابات الحالي للقضاء على تحكم المال الفاسد في الحياة السياسية وكذا اطلاق برنامج اجتماعي يعيد الكرامة للجزائريين في كافة ربوع البلاد الى جانب القضاء على البطالة وخلق بنك خاص بالشباب وغيرها من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

باية ع