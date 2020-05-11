تبون ينهي تركة بوتفليقة بقرارات ومضادة

* رخصة الاستثمار تنهي تخوف المستثمرين الأجانب

أكد عدة خبراء اقتصاديين، خلال حديثهم مع يومية “الوسط”، أن حزمة القرارات الاقتصادية، التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في الجلسة الدورية التاسعة، لمجلس الوزراء، ستنهي بصفة جذرية تركة بوتفليقة، وستصحح نهائيا والأخطاء و الاختلالات التي شابتها، لإغلاق الباب مستقبلا، أمام بؤر الفساد التي تقتات على بيت الاقتصاد الوطني.

عبد القادر بريش

غلق الباب في وجه الفساد الاقتصادي

اعتبر رئيس المجلس الاستشاري، للمنتدى الاقتصادي الجزائري، عبد القادر بريش، أمس، أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، أمس، بمناسبة المصادقة على. مشروع قانون المالية التكميلي، هي عبارة عن جملة من التدابير التحفيزية، الهادفة لإنعاش الاقتصاد الوطني.

حيث أكد بريش في تصريح خصت به جريدة “الوسط”، أن القرارات الاقتصادية الصادرة عنه، جاءت لتصحيح عدة اختلالات، لإغلاق الباب نهائيا، أمام بؤر الفساد، التي شهدها عهد بوتفليقة، خاصة ملف تركيب السيارات، ونظام الإعفاء skd-ckd، الذي كبد خزينة الدولة خسائر مالية كبيرة، كما استنزف احتياطي الصرف، وكان بؤرة للفساد، بدليل أن معظم أصحاب مصانع تركيب السيارات، المستفيدين من هذا النظام، متابعين قضائيا الآن.

إعادة تنشيط سوق السيارات

في حين شجع الخبير في الشؤون الاقتصادية، القرار الخاص بإعادة تسريح لوكلاء استيراد السيارات السياحية الجديدة، لتلبية الطلب، ولإعادة تنشيط سوق السيارات الجديدة، في انتظار إعادة تحضير إستراتيجية، وخطة متكاملة لقطاع الصناعات الميكانيكية ككل، لإعادة بعثه من جديد على أسس صلبة، هذا من جهة.

من جهة أخرى، اعتبر ذات المتحدث، أن إجراء إعفاء شركات المناولة الناشطة في مجال الميكانيك، والإلكترونيك، والأجهزة الكهربائية، يدخل في إطار تشجيع هذه الشعب الصناعية، التي تعتمد على موارد أولية محلية، مما يشجع على خلق شبكة من الشركات الصغيرة، والمتوسطة والناشئة، في مجال المناولة الصناعية.

رخصة الاستثمار ستنهي تخوف المستثمرين الأجانب نهائيا

أما فيما يخص استبدال حق الشفعة برخصة الاستثمار المسبق، بالنسبة. للاستثمارات الأجنبية، قال رئيس لجنة الرصد واليقظة والإحصاء، لدى التكتل الوطني للتضامن والإغاثة، أن هذا جاء لإزالة التخوف لدى المستثمرين الأجانب، لإضفاء المرونة من أجل تحفيز المستثمرين الأجانب، وإعطاء المزيد. من الضمانات، خاصة وأن هذه الرخصة، تصدر من الوزير الأول، حسب توجيهات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

مختار لعلالي

قرار الضريبة الجزافية مرهون بإصدار البطاقات

من جهته، كشف الخبير الاقتصادي، مختار علالي، أمس، أن من أهم القرارات الاقتصادية، التي أقرها مجلس الوزراء، هو إعادة النظر في الضريبة الجزافية، حفاظا على الاستقرار، وتحفيزا لأصحاب المهن الحرة.

في حين اعتبر علالي في تصريح خص به جريدة “الوسط”، أن إقرار الضريبة على الثروة، وإلغاء الضريبة على الأملاك ، مرهون بالإسراع في إصدار البطاقات الالكترونية، التالية: العقارية، البطاقات الرمادية،الحسابات النقدية والمالية، وهذا لتكوين لوحة القيادة الالكترونية، لمعرفة حقيقة الثروة عند كل الأشخاص.

حيث أكد المختص في الشؤون الاقتصادية، في هذا الخصوص، أن رجال الأعمال يمكن متابعتهم، بالحسابات البنكية، والضرائب والأملاك العقارية المنقولة، والصفقات ، لكن رجال المال غير الشرعيين، من تجار المخدرات والأسلحة ومستعملي سجلات الغير، هؤلاء لا يمكن معرفة ثرواتهم إلا بالبطاقات المذكورة آنفا، ذلك لأنهم لا ينتمون لأي قطاع ،لا الوظيفي العمومي، ولا الاقتصادي ، ولا المهن الحرة.

كما أضاف المتحدث ذاته، أن إلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية، وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية، حتى تكون نظرة الشركات الأجنبية، لتعاملاتها بالجزائر، على أساس تبادل الثقة وعدم الخوف من حق الشفعة في حالة النزاع، وإنما يكون بتدخل الوزير الأول في مجال الترخيص أو إلغائه ، تماشيا والمصالح المتبادلة لتحقيق توافق بين الطرفين.

قطع الطريق أمام مبددي العملة الصعبة

وأكد نفس المصدر، أن إعفاء من الرسوم الجمركية ،والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين، قابلة للتجديد للمكونات المقتناة محليا، من طرف متعاملي الباطن في قطاع صناعات الميكانيك، والكهرباء، والإلكترونيك وقطع الغيار، مع إنشاء نظام تفضيلي بالنسبة لأنشطة التركيب، وهذا لتشجيع الإنتاج المحلي، قطع الطريق أمام مبددي العملة الصعبة، خاصة مجال تركيب السيارات، حتى يتم الابتعاد عن الأخطاء السابقة، التي بدأت بتضخيم الفواتير، مما أدى إلى استنزاف العملة الصعبة، في حين أن إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD/CKD لتركيب السيارات حسبه، والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة، وإبعاد التعاملات التفضيلية التي استحوذت عليها، مجموعة من الأشخاص نهبت أموال الدولة، وهذا لفتح مجال سوق السيارات، وغلق الطريق أمام مبددي العملة الصعبة، أصحاب مصانع نفخ العجلات ، وجعل المنافسة بين الوكلاء لتنشيط هذا السوق مع استقطاب اليد العاملة ، وعرض المزيد من السيارات لخفض أسعارها في السوق، في ظل تأثير جانحة كورونا وقلة الطلب عليها.

أما بخصوص استعمال حق الشفعة يكون من اختصاص الوزير الأول، قال الخبير الاقتصادي، في آخر حديثه مع “الوسط”، أنه بعد دراسة عميقة من طرف الخبراء، وكذلك الشأن بالنسبة لأي تنازل عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر، يهدف إلى تحديد دور الحكومة، في المجال الاقتصادي إلا استثناءا.

مريم خميسة