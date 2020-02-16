تبون يلوح بمشروع محكمة دستورية

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، الحكومة والولاة بمحاربة الرشوة واستغلال النفوذ بصرامة داعيا في نفس السياق إلى تجنب الكذب والغلو وقول الحقيقية للمواطن وجدد بالمناسبة تعهدة بوضع دستور توافقي لا يحمل حواجز باستثناء عناصر الهوية الوطنية ولوح لأول مرة بمشروع محكمة دستورية .

قال الرئيس تبون في كلمة ألقاها خلال إشرافه على لقاء الحكومة الولاة أنه من حق المواطن الاستفادة من خدمات الإدارة،و طلب الوثائق الإدارية دون مقابل، مشيرا إلى وجود ممارسات غير مقبولة تنتهجها الإدارة ضد المواطن واصفا هذا الفعل بــأخطر من الرشوة الكبيرة كما توقف عند جريمة استغلال الوظيفة للثراء واصفا إياها بالحرام، التي يجب كما قال من محاربته وليس من حق أحد مطالبة المواطن بمقابل لخدمته، مطالبا المسؤولين بالوفاء بالتزاماتهم اتجاه المواطن

وبلغة الأرقام أكد الرئيس على وجود 16 ألف و800 شهادة إقامة مزورة استعملت في ملفات توزيع السكنات بالعاصمة، معترفا أنه تم بيع الواحدة منها بمبلغ 1500 دينار جزائري، مؤكدا أن هذا الفعل يمس المواطن بالدرجة الأولى ولابد من محاربته مهما كان المتسبب في مثل هذا الفعل وأشار تبون الى عزمه على مكافحة هذه الظاهرة بتحريك جهاز العدالة حيث قال في هذا الصدد ” ولا واحد محمي من طائلة القانون إن ثبت فيه رشوة ” .

الصراحة وتجنب الوعود الكاذبة

كما دعا الرئيس ولاة الجمهورية الى ضرورة التحلي بالصراحة في كافة المجالات والابتعاد عن الوعود الزائفة والدخول في الملموس، مخاطبا إياهم:”كفاكم وعودا كاذبة، إلتزموا بايجاد حلول جادة لمشاكل المواطنين ” كما طالبهم بتكثيف الزيارات، وإعادة برمجتها مرة أخرى، حتى يتيقن المواطن أننا ملتزمون بالعهد، مؤكدا أن الحراك هو إرادة الشعب التي لا تقهر، فالحراك الشعبي السلمي الذي يحي ذاكراه الأولى يمثل ـــ حسب الرئيس ــ إرادة الشعب التي لا تقهر ” كما وصفه بالمبارك، كونه جاء طلبا للتغيير ورفضا للمغامرة التي كانت ستؤدي إلى أنهيار الدولة الوطنية وأركانها وبالتالي كانت ستودي بنا إلى زمن التسعينات.

وتحدث تبون في لقائه مع الولاة، عن ذكرى الحراك الشعبي، الذي كان تحت حماية الجيش الشعبي الوطني، سليل جيش التحرير الوطني، ملحا على ضرورة التغيير ورفض المغامرة التي كادت تؤدي إلى انهيار الدولة الوطنية وأركانها وأشار إلى أن الشعب الجزائري هب لانتخابات شفافة ونزيهة تلكم كانت أرادة الشعب التي لا تقهر كونها من إرادة الله

وتعهد رئيس الجمهورية مرة ثانية أمام الولاة، بعد إنتخابه رئيسا للجمهورية بالتغيير الجذري، ملبيا مطالب الحراك المبارك، داعيا إلى كسر الحاجز الذي بناه العهد البائد السابق، ومحاربة اللامبالاة والابتعاد عن الاستخفاف بقضايا المواطن، وهذا لن يتأتى إلا بالاعتماد على الإطارات ذات الكفاءة وليس على حساب الموالاة

دعم اللامركزية ولا حاجة إلى نماذج أجنبية

كشف الرئيس تبون أنه أعطى تعليمات للحكومة لدعم اللامركزية في إطار تجسيد التغييرات و بخصوص اللامركزية في تسيير الجماعات المحلية ودعمها من خلال منح إمكانيات مالية ضريبية جديدة أو غيرها للبلديات حتى تتمكن من التكفل بانشغالات ومشاكل المواطنين, معتبرا بأن نمط التسيير الحالي “أظهر محدوديته مضيفا أن مثل هذه الأمور الجديدة تسمح لنا بتسيير الكفاءات من أجل جزائر القرن ال21 مشيرا إلى أن بعض النصوص الخاصة بالتسيير تجاوزها الزمن لكونها تعود إلى أكثر من 50 سنة

وبالنسبة للرئيس تبون فإن الأوضاع تغيرت وبالتالي فإن النصوص القانونية التي لم نستطع أن نسير بها 17 أو 20 مليون جزائري غير صالحة لتسيير العدد الحالي للسكان, مشددا على ضرورة إعداد”دراسة معمقة تخص النمط الجديد للامركزية التسيير بمشاركة الجميع كما أكد في سياق ذي صلة أن الهدف الرئيسي والأوحد من وراء هذا المسعى يبقى التكفل بمصلحة المواطن وفقط مستبعدا في نفس الوقت اللجوء إلى تقليد نماذج دول أخرى, لأننا جزائريين وسنبقى كذلك -حسب ما جاء في كلمته.

وفي معرض حديثه عن مخططات تنمية البلديات, كشف رئيس الجمهورية بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رصدت في ديسمبر الفارط , ضمن صندوق التضامن ما بين الجماعات المحلية 80 مليار دج, على شطرين, مشيرا إلى أن بلديات الوطن ستستفيد في الشهرين القادمين من مبلغ أخر يقدر ب 100 مليار دج .

وبحسب الرئيس تبون فان الوضع الذي تعيشه بعض مناطق البلاد في القرن ال21 مرفوض تماما لأننا نملك الإمكانيات لمواجهته, داعيا بالمناسبة المسؤولين المحليين للتكفل بالطبقة المعوزة وجعلها شغلهم الشاغل مشددا على ضرورة توزيع ثروات البلاد بالعدل والقسطاس على جميع المواطنين وتجند الجميع لتغيير وتحسين الأوضاع في مناطق الظل والأرياف.

لا حواجز في التعديل الدستوري

من جهة أخرى أكد الرئيس تبون أنه يسهر شخصيا على انعدام حواجز فيما يخص التعديل الدستوري القادم عدا الوحدة الوطنية مع عدم المساس بالهوية الوطنية مذكرا بأنه و فور الانتهاء من إعداد مسودة التعديل الدستوري، ستوزع هذه الأخيرة على الجميع حتى يكون دستورا توافقيا مضيفا بأنه من حق الجميع التعليق سلبا أو إيجابا على الوثيقة بكل حرية متعهدا بأن يكون الدستور المقبل مكرسا لمبدأ الفصل بين السلطات حتى يعرف كلا عمله و هو ما سيبعدنا عن كل ما عشناه سابقا والانزلاقات التي نجمت عن الحكم الفردي المتسلط كما أضاف بأن التعديل الدستوري المرتقب يأتي ضمن السياسة الجديدة التي نريد انتهاجها لإحداث التغيير، متابعا بالقول يجب أن نبني سويا، ديمقراطية حقة و صلبة، لا تكون ظرفية ولا على المقاس و نحن نسير تدريجيا على هذا الدرب، الذي سيكون التعديل الدستوري أول محطة فيه لكونه “أساس الحكم في كل الأنظمة .

مشروع محكمة دستورية

في سياق ذي صلة، أشار الرئيس تبون إلى إمكانية إنشاء محكمة دستورية مستقبلا تكون مستقلة و تضطلع بإصدار الأحكام في النزاعات بين السلطات وذلك في سياق الإصلاحات السياسية الجارية و هذا بغض النظر عن المجلس الدستوري الموجود حاليا و كمحطة ثانية، سيتم الشروع في مراجعة القانون العضوي المنظم للانتخابات في خطوة ترمي إلى إبعاد المال الفاسد و الفاسدين عن السياسة و تسمح بـخلق طبقة سياسية جديدة من الشباب الذين يشكلون النسبة الأكبر من التركيبة البشرية للشعب الجزائري، مثلما أوضحه رئيس الدولة وأكد الرئيس تبون بهذا الخصوص أن قانون الانتخابات سيراجع تماما و سيتضمن ضوابط للوصول إلى المراكز عن طريق الانتخابات”، و هذا بغية “القضاء على مظاهر التهرب من المسؤولية و شراء الذمم كما أضاف بأن قانون الانتخابات سيراجع حتى نصل الى مؤسسات منتخبة لا غبار عليها، تمتلك صلاحيات دستورية، و يكون بإمكانها مسائلة أي كان و التطرق للملفات التي تهم الرأي العام.

عطار ب