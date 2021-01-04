تبون يقييم الوضع العام للبلاد والتطورات الأخيرة في المحيط الإقليمي والدولي

ترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون الاثنين اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم الوضع العام للبلاد لا سيما السياسي والاقتصادي والتطورات الأخيرة في المحيط الإقليمي المباشر والدولي, حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية

و أفاد بيان رئاسة الجمهورية أنه بعد أن أعطى رئيس الجمهورية الكلمة لأعضاء المجلس الأعلى للأمن حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال أمر السيد الرئيس باتخاذ كل التدابير اللازمة لدعم انطلاقة اقتصادية قوية خاصة بعد الركود الذي خلفه وباء كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني وانهيار أسعار النفط, و كذا بوضع مخطط لتشجيع وتحفيز المنتجين بإشراك القطاعين الخاص والعام و بالمناسبة كما أضاف البيان, حيا الرئيس تبون المجهودات المبذولة من أجل المحافظة على الاستقرار العام في محيط إقليمي متوتر وجد معقد و في الختام ألح رئيس الجمهورية على ضرورة إبقاء اليقظة والحذر على جميع المستويات لتمكين الجزائر من ولوج المراحل المهمة المقبلة بما يتكيف وتحديات العام 2021 مع التطورات غير المسبوقة التي عرفتها المنطقة في الآونة الأخيرة وخاصة ضمن المجال الإقليمي المجاور كما خلص اليه بيان رئاسة الجمهورية