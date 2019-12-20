تبون يعين حكومته الأسبوع المقبل

باية ع

عيّن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وزير الخارجية صبري بوقادوم، وزيرا أولا بالنيابة خلفا للوزير الأول المستقيل نور الدين بدوي كما تخلى عن وزير الداخلية صلاح الدين دحمون ومن المنتظر ان يعلن خلال الأيام القليلة القادمة، عن رئيس حكومته الجديد وأسماء طاقمه خلال الأسبوع الجاري

استهل رئيس الجمهورية المنتخب في 12 ديسمبر الفارط عبد المجيد تبون مهامه الرسمية على رأس قصر المرادية مباشرة بعد أدائه لليمين الدستورية بقبول استقالة الوزير الأول نور الدين بدوي كما قرر مباشرة بعد قبول الاستقالة الاستغناء عن خدمات وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون بسبب تصريحاته بمجلس الامة وهي التصريحات التي استهجنها الشعب الجزائري لما فيه من خدش للحياء ومساس بكرامة الجزائريين وتم استخلاف هذا الأخير لادارة قطاع الداخلية بالنيابة بوزير السكن الحالي كمال بلجود كما كلف أعضاء الحكومة الحالية بالاستمرار في مهامهم لتصريف الأعمال.

من المنتظر أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة، الإعلان عن تشكيلة رئيس اول حكومته التي وعد بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والذي سيشكل بدوره حكومته الجديدة وحسب ما يتم تداوله من مصادر متعددة فان من بين أعضاء الحكومة الجديدة للرئيس عبد المجيد تبون يوجد أحد المترشحين المنافسين له في رئاسيات 12 ديسمبر، حيث تم اختياره لتولي منصب وزاري هام وستكون أول مرة في تاريخ الجزائر حكومة خالية من أسماء من حزب جبهة التحرير الوطني وشريكه التجمع الوطني الديمقراطي وهما الحزبان الذين سيرا كافة حكومات الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة .

ويفرض الدّستور الحالي على الرئيس عبد المجيد تبون استشارة الأغلبية البرلمانية في اختياراته، إلا أنه سيكون في منآى عن ضغوطات الأغلبية البرلماني عل اعتبار أنه مترشح حر، وليست له التزامات حزبية، ويُرتقب أن يحتفظ الرئيس تبون ببعض الوزراء في حكومة بدوي.