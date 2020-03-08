تبون يعلن عن إنشاء الجائزة الوطنية للمرأة المبدعة

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن إنشاء الجائزة الوطنية للمرأة المبدعة الموجهة للنساء المبدعات في كل المجالات.

وشدد الرئيس تبون، خلال إشرافه على حفل رسمي، إحياء لليوم العالمي للمرأة بقصر الشعب، تحت شعار: “المرأة الجزائرية … عمل وإبداع”، أقف وقفة تقدير لمستوى الوعي السياسي والشجاعة الذين تحلت بهما المرأة في الحراك.

وقال الرئيس، إننا بصدد وضع أسس الجمهورية الجديد بوضع دستور يشكل القطيعة مع ممارسات الماضي، وللمرأة دور كبير في صناعة الجزائر الجديدة من الثورة إلى زمن الإرهاب وصولا إلى الحراك الشعبي.

وأكد رئيس الجمهورية، التزامه بالعمل على تحقيق مطالب الحراك لبناء جمهورية جديدة قوية وعادلة ومزدهرة تكون فيها لكل المواطنين مكانتهم المستحقة في كنف العدالة الاجتماعية، بعيدا عن الممارسات التي كادت أن تعصف بأسس الدولة لولا وعي الشعب وتلاحمه مع جيشه.