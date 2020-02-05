تبون يصادق على مخطط حكومة جراد اليوم

البرلمان يشرع في مناقشته الثلاثاء القادم

يجتمع مجلس الوزراء، الخميس في جلسة استثنائية برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لمناقشة مخطط عمل الحكومة و المصادقة عليه، تحسبا لعرضه على غرفتي البرلمان، حسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان لها ومن المتوقع أن يشرع المجلس الشعبي الوطني في مناقشة هذا المخطط يوم الثلاثاء القادم .

وقد سبق اجتماع مجلس الوزراء المخصص للمصادقة على مخطط عمل الحكومة التي يقودها عبد العزيز جراد ثلاثة اجتماعات لمجلس الحكومة خصصت لمناقشة هذا المخطط الذي يضمن 54 التزاما قطعها الرئيس عبد المجيد تبون في حملته الانتخابية للرئاسيات التي فاز بها يوم 12 ديسمبر الفارط ولعل أهمها اخلقة الحياة السياسية ووقف تسلط المال على السياسة والهيئات المنتخبة وكذا خلق صندوق خاص باسثتمارات الشباب على شكل بنوك ودعم الإنتاج الوطني خاصة الفلاحي من خلال استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لاسيما بالجنوب .

وحسب مانقلته مصادر برلمانية مطلعة من المتوقع أن يشرع المجلس الشعبي الوطني ممثلا في الغرفة السفلى في مناقشة هذا البرنامج بداية من يوم الثلاثاء القادم ومن المتوقع أن يتم المصادقة عليه بعد مناقشته في جلسة الخميس القادم وهي بمثابة أول مهمة للمجلس الشعبي الوطني منذ اعتلاء الرئيس عبد المجيد تبون قصر رئاسة الجمهورية في انتظار ثاني مهمة ممثلة في تعديل الدستور التي تعكف عليه لجنة مختصة من خبراء القانون لاسيما القانون الدستوري .

باية ع