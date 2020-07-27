تبون يستقبل لجنة خبراء تعديل الدستور

استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الاثنين وفدا عن لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور برئاسة الاستاذ أحمد لعرابة الذي قدم له عرضا عن اشغال اللجنة التي تلقت حوالي 2500 مقترح , حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بياتن رئاسة الجمهورية استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وفدا عن لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور برئاسة الاستاذ أحمد لعرابة الذي قدم له عرضا عن اشغال اللجنة والمنهجية المعتمدة لدراسة الاقتراحات المتعلقة بالمشروع التمهيدي لمسودة الدستور وأشار المصدر إلى أنعدد الاقتراحات بلغ حوالي 2500 , وردت حتى الآن من شخصيات وطنية وقادة أحزاب سياسية ونقابات وممثلي المجتمع المدني

ب.ع