تبون يستعرض في اتصال هاتفي مع ماكرون مسائل ثنائية بين البلدين

تلقى رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون اليوم الخميس مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي أمانويل ماكرون, حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح البيان أن المكالمة سمحت لرئيسي البلدين باستعراض جملة من المسائل المدرجة في الأجندة الثنائية, لا سيما تلك المتعلقة بالذاكرة وعلى وجه الخصوص استعادة رفات 24 شهيدا من المقاومة الشعبية في 3 جويلية الجاري و تلك التي ستسترجع لاحقا وضرورة العمل على تصالح ذاكرتي شعبي البلدين وأضاف المصدر أن رئيسي البلدين كانت لهما الفرصة ايضا للتباحث حول الوضع السائد في المنطقة, لا سيما في ليبيا و الساحل وقد اتفق الرئيسان تبون و ماكرون على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين كفاعلين أساسيين في المنطقة وإطلاق عدد من المبادرات الرامية إلى ترقية الحلول السياسية للأزمات السائدة .

ب.ع