تبون يترأس الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء غدا الأحد

يترأس عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني يوم الأحد, الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بتقنية التواصل المرئي, يخصصه لعديد من الملفات منها ملف انجاز مسجد الجزائر الأعظم وتطوير القطاعات في اطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة حسبما افاد به السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان يترأس السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بتقنية التواصل المرئي وسيعكف مجلس الوزراء على مواصلة دراسة عروض حول بعث وتطوير الانشطة القطاعية التي تندرج في اطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة خاصة وان الحكومة ناقشت هذه المقاربة في لقاء الثلاثية الأخير الذي أشرف عليه الرئيس تبون الى جانب عرض يتعلق بمشروع انجار جامع الجزائر الذي كان هو الاخر محل زيارة عمل وتفقد لرئيس الجمهورية أمس الأول بمناسبة اليوم الوطني للشهيد

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