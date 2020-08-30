تبون يدعو الحكومة لمحاربة لوبيات استيراد الدواء التي تهدم الإنتاج الوطني

الأولى
عن سارة يوبي 822

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأحد لدى ترأسه لجتماع مجلس الوزراء الى تكيف سوق الدواء مع المقاربة الاقتصادية الجديدة الهادفة إلى تشجيع الإنتاج الوطني بِتوفير العملة الصعبة والعناية بصحة المواطن ومحاربة كافة لوبيات استيراد الدواء التي تحارب الإنتاج الوطني
كما أمر بمرافقة شركة صيدال بشكل خاص لاستعادة ريادتها في إنتاج الأدوية واسترجاع حصتها السابقة من السوق الوطنية والتي كانت 30 بالمئة قبل أن تنخفض إلى 10 بالمئة بفعل التلاعبات لصالح الاستيراد مع إعطاء الأولوية لرفع الإنتاج الوطني لصناعة الأدوية وتقليص فاتورة الاستيراد بـ 400 مليون دولار نهاية السنة الجارية مع إيلاء الوكالة الوطنية للصناعة الصيدلانية صلاحيات لضبط وتنظيم السوق وتنمية الصناعة الصيدلانية كما دعا الحكومة الى التصدي للمخابر واللوبيات المتورطة في عمليات استيراد أدوية بطريقة سرية لمحاربة الإنتاج الوطني وتهريب العملة الصعبة.

ربما يعجبك هذا أيضا المزيد من مقالات هذا الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك