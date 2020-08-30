تبون يدعو الحكومة لمحاربة لوبيات استيراد الدواء التي تهدم الإنتاج الوطني

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأحد لدى ترأسه لجتماع مجلس الوزراء الى تكيف سوق الدواء مع المقاربة الاقتصادية الجديدة الهادفة إلى تشجيع الإنتاج الوطني بِتوفير العملة الصعبة والعناية بصحة المواطن ومحاربة كافة لوبيات استيراد الدواء التي تحارب الإنتاج الوطني

كما أمر بمرافقة شركة صيدال بشكل خاص لاستعادة ريادتها في إنتاج الأدوية واسترجاع حصتها السابقة من السوق الوطنية والتي كانت 30 بالمئة قبل أن تنخفض إلى 10 بالمئة بفعل التلاعبات لصالح الاستيراد مع إعطاء الأولوية لرفع الإنتاج الوطني لصناعة الأدوية وتقليص فاتورة الاستيراد بـ 400 مليون دولار نهاية السنة الجارية مع إيلاء الوكالة الوطنية للصناعة الصيدلانية صلاحيات لضبط وتنظيم السوق وتنمية الصناعة الصيدلانية كما دعا الحكومة الى التصدي للمخابر واللوبيات المتورطة في عمليات استيراد أدوية بطريقة سرية لمحاربة الإنتاج الوطني وتهريب العملة الصعبة.