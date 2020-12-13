تبون والمغرب و الصهاينة العرب

بقلم: وداد الحاج

المتأمل في المسلك السياسي الذي تتبعه أبوظبي و أخواتها يكون على يقين أنها تنجز ماهو مطلوب منها بمهارة عالية غير آبهة بأنهار الدم ولا بآلام الفقراء و البائسين و لا تعنيها أخوة الدم ،المهم لديها هو إرضاء البيت الأبيض و قيادة الكيان الصهيوني بأي ثمن،اليد الإماراتية مغلوله في الدم العربي لأقصى حد و وباتت حالة سياسية لها خصائصها التي يمكن دراستها وتمحيصها .

لن تجد الصهيونية العالمية أفضل من حكام الامارات لتجسيد مشاريعها الاستراتيجية في منطقة الخليج و بدول الطوق المحيطة بفلسطين وهاهي تتفرغ لمنطقة شمال افريقيا وفي مقدمتها الجزائر.

ما يجري اليوم هو مجرد تسخين للطبول ،في انتظار تطورات الأيام القادمة على مستوى الداخل الجزائري أولا وفي المنطقة حيث توقن جميع الأطراف المتآمرة أن الآلة العسكرية الجزائرية بإمكانها هدم المعبد على من فيه وتحقيق الردع .

القيادة المغربية راهنت على مرحلة الفراغ التي تمر بها الجزائر،لكن هذا الرهان سقط في الماء بمجرد الظهور المفاجئ للرئيس عبر تويتر مساء أمس معلنا شفائه من كورونا و تثبيته للمواعيد السياسية التي التزم بها سابقا.