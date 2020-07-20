تبون والدور الجديد للجمعيات

بقلم احسن خلاص

بيّن ما أكده الرئيس عبد المجيد تبون في آخر لقاء دوري له مع الصحافة من تمسك بالشق الاجتماعي من المجتمع المدني وهو الحركة الجمعوية أنه بصدد تكريس خيار استراتيجي يدل على أن التصريحات السابقة لم تكن مجرد خطاب تعبوي ظرفي بل هي تعبير عن قناعات راسخة. فقد دعا الرئيس محاوره للعودة إلى ما تعهد به أثناء حملته الانتخابية بأنه مرشح الحركة الجمعوية والشباب بالأخص وأنه على ذلك العهد باق فلا هو بحاجة لوسائط سياسية ولا حتى لسلطات مضادة. فالأحزاب من حقها أن تشتغل وهي تشتغل لكن دون أن تطمح لشراكة سياسية مع السلطة في عهد تبون.

وذهب الرئيس تبون إلى أبعد من ذلك عندما وعد بأنه سيمكن للحركة الجمعوية في الأرض ويمنح لها الإمكانات الضرورية لتنظيم نفسها وتكثيف نشاطها الذي قد يمتد إلى مجالات أخلقة الحياة العمومية التي اتخذتها سلطته شعارا هاما من شعارات المرحلة. وأكد أنه يعول كثيرا على نزاهة هذه الجمعيات التي قد تشكل قوته الضاربة عكس الأحزاب السياسية التي بينت التجربة انتهازيتها وتقلبها مع تقلبات المراحل السياسية حيث صار يقتصر اهتمامها وهمها في البحث عن المواقع في المجالس الوطنية والمحلية وغالبا من ينقطع حبل الاتصال بينها وبين الفئات العريضة من الشعب.

وظهر جليا أن الرئيس تبون اختار التواصل المباشر مع الفئات العريضة لاسيما الطبقة الوسطى والطبقة المقيمة في المناطق المحرومة، عبر وسائل الإعلام الثقيل، عندما أدرك أن لا جدوى اليوم من امتطاء مراكب الأحزاب ولا أن يتخذها شريكا ولا أن ينظر إليها كخصم وهي التي تلقت أضرارا جانبية مما أصاب نظام الرئيس بوتفليقة بفعل الحراك بل إنها لا تزال تعتبر جزءا من أزمة النظام دون أن يتحرك المجتمع لإنشاء خارطة سياسية جديدة بديلة عن الخارطة التقليدية التي عمر بعض أجزائها لأكثر من أربعين سنة تاهت خلالها في الأرض دون أن تشكل بديلا سياسيا بل ساعدت بشكل غير مباشر في استمرار النظام بمساوئه بل نافست النظام ذاته في ما جاءت لتقاومه بسببه.

ومما أيد إيمان الرئيس تبون بقدرة الحركة الجمعوية على القيام بأدوار اجتماعية فعالة تساعده على تنفيذ سياسته ما رآه من استعداد لدى الشباب من خلال لجان الأحياء والقرى في سبيل العمل التضامني الذي اشتدت الحاجة إليه مع ظرف الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد. فقد استخلص أن الحركة الجمعوية تعد من الأسلحة المفيدة في هذا المجال وهي على الخط الأمامي إلى جانب السلك الطبي وعمال القطاع الصحي بشكل عام. وقد شكل العمل التطوعي الشباني حجر الزاوية في مواجهة المجتمع للجائحة. فقد أصدر في المدة الأخيرة توجيهات في سبيل تيسير تأطير اللجان المحلية وتحويلها إلى جمعيات ليسهل دعمها وتوجيهها لتشكل في المستقبل أدوات سياسية مصغرة في يد الرئيس كما عين مستشارا خاصا لديه مكلفا بالحركة الجمعوية.

والواقع أن الحركة الجمعوية، وإن لم تكن في واجهة الأزمة التي كادت أن تعصف كلية بالنظام، إلا أنها لم تكن بمنأى عن عين الإعصار ولم تكن تحشد جموعا كبيرة من الأفراد للانضمام إليها فقد كانت متهمة مثلها مثل الأحزاب بخلفياتها الانتهازية المبنية على الاستفادة السريعة من الريع البيروقراطي على شكل إعانات عمومية مقابل رضاها بأن تلعب دور التصفيق والتأييد لأقوياء اللحظة. لم تكن تتعدى مشاركة المواطنين في الجمعيات نسبة 4 بالمائة بالرغم من أن العدد الإجمالي للجمعيات يتعدى اليوم 100 ألف جمعية وطنية ومحلية يعنى أغلبها بالاطار الاجتماعي والثقافي. وتبقى هذه النسبة هي الأعلى بالمقارنة مع الأحزاب التي لا تستقطب إلا نسبة 1 بالمائة من مجموع السكان.

وظل ينظر إلى الجمعيات بكونها أكثر نزوعا إلى الانضباط مع توجيهات السلطة وسياساتها أكثر من الأحزاب وأن نصيب المعارضة السياسية منها قليل فأغلبها يحوم حول أحزاب السلطة أو حول المنظومة الدينية التقليدية مثل الزوايا أو المنظومة الاقتصادية الاجتماعية التي تمثلها جمعيات أرباب العمل. أما النقابات وإن تعددت فهي لا تمثل من حيث العدد القدر الكافي الذي قد يحولها إلى سلطات مضادة قوية. وأغلب النسيج الجمعوي الوطني يقع على المستوى المحلي مما يجعل تأثيره السياسي محدودا في دائرة السلطات المحلية.

لقد جاء تأكيد الرئيس تبون اهتمامه بالحركة الجمعوية ضمن سؤال وجه إليه بشأن حاجته إلى أغلبية منتخبة في البرلمان والمجالس المحلية بمناسبة الانتخابات المقبلة، ليتسنى له الحصول على تأييد سياسي متجدد ومتعدد لبرنامجه. لكن رد تبون يظهر أن الحركة الجمعوية سيكون لها نصيب معتبر في الاستحقاقات السياسية ضمن نسخة جديدة تضاهي العملية التي خاضها الرئيس محمد بوضياف عندما شكل التجمع الوطني الذي كان يتكون في أساسه من الحركة الجمعوية. وهناك بوادر لذلك قد ظهرت من خلال التيسير الذي منحته التعديلات الدستورية المقترحة لإنشاء الجمعيات بمجرد التصريح في حين لا تزال الأحزاب تخضع للنظام السابق.

ويبقى التساؤل مطروحا. هل ستتعامل سلطة تبون مع الحركة الجمعوية بشموليتها أم أنها ستكتفي منها بما يفيد الأهداف المسطرة وهل سينشء تكتلا وطنيا للجمعيات يتجاوز الرصيد الجمعوي الموروث عن العهد السابق من جانب والرصيد الذي تمتلكه المعارضة من جانب آخر؟

المؤكد أن دورا حيويا جديدا ينتظر الحركة الجمعوية في المرحلة القادمة ضمن ثلاثية أعلنها الرئيس وهو دولة قوية وسيادة القانون والحركة الجمعوية.