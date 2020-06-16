تبون والإرث الثقيل لزروال

بقلم: احسن خلاص

عاد الرئيس الأسبق اليامين زروال إلى واجهة الأحداث بعد استقباله من قبل الرئيس تبون وعادت معه فترة مثقلة بالصراعات، فترة مأساوية لم تشهدها الجزائر منذ انتهاء حرب التحرير. ومهما كان السياق السياسي الذي يمكن أن توضع فيه زيارة زروال لتبون وبغض النظر عن المواقف المتباينة تجاهها إلا أن الملفت للانتباه في ردود الأفعال التي أعقبتها أنها تكاد توجه الاهتمام إلى فترة التسعينات الدموية في الوقت الذي ظن الجميع أن سياسة المصالحة الوطنية قد قلبت الصفحة وأنهت الجدل الحاد الذي استمر لسنوات حول المسؤوليات المختلفة تجاه مآسي تلك الفترة.

اغتنم الرئيس تبون الجفاء الذي ساد بين زروال وبوتفليقة طيلة فترة حكم هذا الأخير ليسجل من خلال دعوة زروال إلى مقر رئاسة الجمهورية نقطة سياسية في صالحه لعلها تمحي تلك الصورة التي لا تزال تقدم الرئيس الجديد بأنه امتداد طبيعي للرئيس المعزول. وإن كانت هذه الزيارة ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها مع شخصيات بشأن الوضع السياسي والإصلاحات الدستورية القائمة إلا أن اللقاء مع زروال على غرار اللقاء مع مولود حمروش أثار جدلا خاصا لاسيما وأن زروال أظهر مساندة علنية وواضحة لمضيفه بالمرادية وهو ما أظهره التصريح الإعلامي الذي أعقب الاستقبال.

وإن كان من الطبيعي أن يستقبل الرئيس تبون من شاء من أطراف الساحة السياسية فهو رئيس كل الجزائريين كم يقول هو بنفسه لأن من دواعي الحوار الاختلاف ذاته وليس الاتفاق المبدئي إلا أن زروال لا يعتبر نفسه طرفا سياسيا لتكتسي مشاركته في الحوار دلالة سياسية ومن هنا صارت هذه الزيارة رمزية بامتياز ولأنها كذلك فقد أحيت جدلا واسعا وأعادت إلى السطح المواقف المتباينة بشأن العشرية السوداء.

عندما ظهر الرئيس زروال على المشهد العام لأول مرة عام ١٩٩٣ لم يكن يعرفه إلا القليل من إطارات الدولة دون الحديث عن الرأي العام إذ لم يكن له سابق ظهور في وسائل الإعلام وقد عاش كالكثير من ضباط المؤسسة العسكرية بعيدا عن الأضواء وزاد من غيابه تقلده منصب سفير الجزائر برومانيا حيث شهد أحداثها الدامية وإعدام رئيسها شاوسيسكو.

عاد زروال وزيرا للدفاع خلفا لخالد نزار ولم يكن من الصدفة أن يدشن عودته بخطاب بثه التلفزيون العمومي على غير العادة حيث لم يكن يتاح ذلك إلا للرؤساء. وفي فترة ساد فيها الغموض وكثرت التأويلات والتخمينات اعتقد الكثير من المتابعين أن زروال جاء ليدشن عهدا جديدا يمزج بين التعاطي السياسي والعسكري تجاه الأزمة التي بلغت أشدها لكن المهمة لم تكن سهلة أمام تعدد مراكز القرار واختلاف التوجهات والمقاربات بين عصب السلطة وهو ما جعل مساعيه تجاه قائدي الجبهة الإسلامية للإنقاذ لا تعرف طريقها إلى تجسيد وقف لاراقة الدماء والحصول بطريقة سلمية على ما قد يكلف تحقيقه آلاف الأرواح البشرية وملايير من الخسائر المادية في بلد لم يعرف حصارا سياسيا واقتصاديا مثل الحصار الذي عرفه في تلك الفترة. لكن غلبة تيار الكل الأمني في صنع القرار وعدم رضا المحاورين بشروط الحوار وقف في طريق وزير الدفاع الجديد وجعله يدرك أن وضعه ذاك لم يكن ليؤهله للذهاب بعيدا في التعامل السياسي مع الأزمة لذا كانت الندوة الوطنية التي نظمت عام ١٩٩٤ فرصة للرجل لينصرف في هدوء لاسيما وأن أصحاب القرار استقر رأيهم على تقليد بوتفليقة رئاسة الدولة رفقة نائبين وهو ما رفضه ليضطروا لتمكين زروال من صلاحيات رئيس الدولة كاملة بتزكية من ندوة الوفاق الوطني.

ورث زروال وضعا غامضا ومؤسسات دولة خاوية على عروشها حيث حلت مكانها عصبة ممن يسمون الجانفيريين وهم مجموعة من الجنرالات قادوا البلد من وراء الستار بعد دفع الشاذلي بن جديد للاستقالة، نذكر منهم العربي بلخير ومحمد مدين وخالد نزار ومحمد تواتي وعباس غزيل. كان لابد أن يعيد ترتيب بيت السلطة ويفتح نسخة ثانية من مرحلة انتقالية بدأت في جانفي ١٩٩٢ دون أن يعرف أحد متى وكيف تنتهي. كان عليه أن يشكل حكومة جديدة بقيادة التقنوقراطي مقداد سيفي ويشكل مكان المجلس الاستشاري الذي أسسه المجلس الأعلى للدولة مجلسا وطنيا انتقاليا ضم منظمات وأحزابا انخرطت سياسيا في التوجه الجديد ويبقي على المندوبيات التنفيذية البلدية التي تشكلت قبله مكان المجالس البلدية التي كان يسيطر عليها الفيس المحل.

دعا رئيس الدولة الجديد إلى حوار سياسي يشرف عليه بنفسه في مقر رئاسة الجمهورية وقد اشترط له شرط الالتزام بالدستور وقوانين الجمهورية ونبذ العنف ولم يلب نداءه إلا ثلة من الأحزاب على غرار الافلان والنهضة والتجديد الجزائري والحركة الديمقراطية الجزائرية لأحمد بن بله. وبعد لقاءات قليلة انفض الجمع بعد العثور على رسالة تأييد بعث بها علي بن حاج إلى أمير الجماعات الإسلامية المسلحة جمال زيتوني.

اتضحت خارطة طريق زروال بعدها وهي أن يمسك بالثور من قرنيه ويشرف بنفسه على عملية طويلة وشاقة وهي إعادة ترتيب البيت المؤسساتي بدءا بانتخابات رئاسية وانتهاء بانتخابات تشريعية ومحلية مرورا بتعديل الدستور فيما أسماه سياسة التقويم الوطني التي كانت موازية لحرب ضروس ضد الجماعات المسلحة لم تأبه لعروض المعارضة الخاصة بالمصالحة وبالأخص العقد الوطني الذي وقعت عليه الأحزاب السياسية التي فازت بانتخابات ديسمبر ١٩٩١ (الجبهة الإسلامية للإنقاذ وحزب جبهة التحرير الوطني وجبهة القوى الاشتراكية) إضافة إلى أحزاب أخرى مثل النهضة وحزب العمال وشخصيات من أمثال علي يحيى عبد النور بل ذهبت إلى حد اعتباره لا حدث ووجهت تهمة الخيانة لشخصيات مثل بن بله وايت احمد وكل من شارك في اجتماع روما.

أصر زروال على المضي في المسار الذي رسمه، نظم انتخابات رئاسية وفاز بها في ١٩٩٥ وأقدم في ١٩٩٦ على تعديلات عميقة على دستور ١٩٨٩ بإنشاء غرفة برلمانية ثانية وتحديد العهدات الرئاسية وتعزيز البناء المؤسساتي الهرمي الذي كرس هيمنة تامة لمؤسسة الرئاسة وقيودا أمام هيمنة أي طرف سياسي على السلطة ثم استكمل مساره في ١٩٩٧ بانتخابات برلمانية ومحلية أثارت جدلا واسعا بما اكتنفها من تزوير وفوز حزب لم يمر على تأسيسه أكثر من شهرين. وعرفت سنة ١٩٩٧ تصاعد العنف بوقوع مجازر بن طلحة والرايس وغليزان وبني مسوس واستمر تصاعد العنف وعادت الاغتيالات مثل تلك التي مست الفنان معطوب لوناس في صيف ١٩٨٩. مثل هذا الوضع الذي أضيف الى الحملة الإعلامية التي تعرض له مستشاره محمد بتشين اضطرت إلى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية في سابقة غير واردة في الدستور. ذلك الموعد الذي أتاح له الخروج من السلطة التي تركها لبوتفليقة رغم انسحاب منافسيه.

هذا هو الإرث الذي أختار الرئيس تبون تبنيه بايجابياته وسلبياته وهو يستقبل الرئيس زروال ويلقى تأييده لعله يمحو لدى مناصريه آثار فترة الرئيس بوتفليقة التي لا تزال ماثلة في الأذهان.