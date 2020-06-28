تبون : نحن في سباق مع الزمن لبناء اقتصاد غير ريعي

أكد الرئيس عبد المجيد تبون في ختام توجيهاته للحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء ان الدولة في سباق مع الزمن لإعادة بناء إقتصاد غير ريعي يحسن عائدات الخزينة ويوفر مناصب الشغل للشباب ويحد من الاستيراد حفاظا على احتياطي الصرف وأضاف: إن الشعب سيحكم عليكم في الميدان من خلال تطابق أقوالكم مع أعمالكم فكونوا القدوة بالصدق في القول والإخلاص في العمل ونكران الذات وتذكروا دائما ونحن على أبواب الإحتفال بعيد الاستقلال أنكم مهما قدمتم من تضحيات فلن تساوي أبدا قطرة دم زكية واحدة سالت من جسم شهيد من شهداء ثورة التحرير المباركة أو الواجب الوطني بعد الاستقلال.

باية .ع