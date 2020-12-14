تبون المواطن أم تبون الرئيس؟

بقلم احسن خلاص

كنا في مقال سابق قد نقلنا تساؤلات تقرأ على شفاه المواطنين حول المصير الذي ينتظر المسار الدستوري الذي انطلق في 12 ديسمبر من العام الماضي لاسيما وأن عاما قد مر عليه دون أن يصل إلى مداه باستكمال ما تبقى من المسار الانتخابي بإجراء الانتخابات التشريعية والمحلية بعد أن تجاوزت السلطة جسر التعديلات الدستورية بصعوبة.

وإن كانت العوامل الموضوعية التي حالت دون تنفيذ الرزنامة السياسية للرئيس تبون وعلى رأسها تكريس الاهتمام الكامل بمواجهة جائحة كورونا فإن إصابة الرئيس تبون ورحلته العلاجية إلى ألمانيا وما تبعها من تعتيم إعلامي اضطر تبون نفسه إلى كسره وتجاوزه بطريقته الخاصة حيث أتاح له موقع تويتر الفرصة ذاتها التي يتيحها للملايين من البشر للتواصل.

ظهرت التغريدات التي قام بها الرئيس تبون وكأنها مبادرة شخصية بعيدا عن أي ترتيبات بروتوكولية أو مؤسساتيا فقد فضل التواصل الإنساني المباشر مع الرأي العام الوطني والدولي دون المرور على أجهزة الدولة. كما آثر أن يجعل من تواصله السريع والمختصر تواصل مواطن مع مواطنين بدل أن يوصف بأنه تواصل حاكم مع محكومين. فضل أن يكون خطابه حيا وارتجاليا بعيدا عن الرسميات التي تقتضيها عادة خطب المناسبات حيث كان منتظرا لو لم تجر الأمور بشكل مخالف أن يلقي خطابا مباشرا للأمة أو من خلال ندوة للإطارات العليا للدولة كما جرت أعراف الدولة.

اكتسى ظهور تبون الرئيس طابعا حميميا وعائليا فقد بدت الخلفية التي اختارها ذات طابع منزلي عائلي أكثر مما هي ذات طابع مكتبي ولولا وجود العلم الوطني على جنبه الأيمن لظن من رأى الصور أنه كان يخاطب الرأي العام من صالون بيته خاصة وأن اللباس الذي ارتداه ذو طابع رياضي يوحي أن الرجل حاول الابتعاد ما أمكن عن الرسميات المعتادة بالرغم من أن خطابه لم يخرج عن تناول موضوعات كان القصد منها البرهنة عن أن بعده عن الوطن لم ينسه همومه وهو الذي ظل كما قال يتابع ما يجري في البلد ساعة بساعة ويسدي تعليماته للرئاسة عند الضرورة.

كانت الأزمة الصحية المصاحبة لجائحة كورونا وقانون المالية والدخول المدرسي والجامعي وكذا الاهتمام بمناطق الظل والتحضير للانتخابات المقبلة والوضع المتوتر في المنطقة الموضوعات التي استحوذت على تدخل تبون الوجيز الذي اضطره الفضاء الصغير الذي يتيحه التويتر لرواده أن يجزئه إلى ثلاثة مقاطع. وبالرغم من تعدد هذه الموضوعات وأهميتها إلا أن تبون فضل إثارة جلها كمواطن أراد مشاركة همومه مع الذين توجه إليهم بكلمته أكثر مما كان همه مخاطبة الشعب الجزائري كرئيس، ربما لأنه انطلق من قناعة أنه ما كان لرئيس جزائري أن يخاطب شعبه رسميا إلا من مقر رئاسة الجمهورية فضلا عن أن يقع في فخ إلقاء خطاب رسمي من مشفى أجنبي ويثير بذلك ردود فعل خصومه السياسيين الذي سيتهمونه بخرق القواعد العرفية والبروتوكولية للدولة الجزائرية.

لم يكن اختيار هذه الطريقة للظهور عملا اعتباطيا أو ارتجاليا كما تصوره الكثير من ردود الأفعال التي أعقبت ظهوره بهذا الشكل فقد استطاع تمرير جملة من الرسائل السياسية دون أن يلبسها ثوبا رسميا لا يتلاءم مع المقام الذي كان فيه. وبهذا يكون قد ضرب عصفورين اثنين بحجرة واحدة إذ تمكن من وضع حد لسيل الشائعات التي تفاقمت في الأيام الأخيرة والتي نسجت قصصا من الخيال حول حالته الصحية المتدهورة ووجود تيار داخل السلطة يريد ويسعى لتجاوز مخرجات “الدوز دوز” ويجيب عن التساؤلات من قبيل تلك التي طرحناها حول مصير استكمال المسار السياسي والإصلاحي الذي أنيط استكماله بتبون الرئيس أمام الغموض الذي اكتنف وضعه الصحي. كما نجح في تأكيد مواقفه وتوجهاته بشأن مواصلة برنامجه التضامني مع مناطق الظل ومواصلة مكافحة جائحة كورونا وكذا استكمال المسار الانتخابي بدء من مراجعة قريبة لنظام الانتخابات للانطلاق بعدها في انتخابات تشريعية وأخرى محلية وفق مقتضيات الدستور الجديد الذي ذكر ضمنيا أنه لا ينوي عدم إصداره كما جرى الحديث في صالونات السياسة والإعلام.

غير أن أهم رسالة بلغها تبون من مشفاه الألماني أن الجزائر لا يمكن أن تتزعزع أمام الاستفزازات التي تعرضت لها في الأيام الأخيرة لاسيما بعد إعلان صفقة تطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني مقابل تزكية الولايات المتحدة الأمريكية لاحتلال المغرب للأراضي الصحراوية وهرولة الدول العربية نحو التطبيع تحت تصفيقات التأييد من قبل القيادة الفلسطينية. فبالرغم من اعتراف تبون الضمني بصعوبة المرحلة على المستويين الإقليمي والجهوي إلا أنه أكد أن الجزائر تملك مقومات الصمود ومواجهة الوضع بشتى الوسائل المتاحة بما فيها دعم الجبهة الداخلية من خلال فتح حوار داخلي بين السلطة والقوى السياسية والاجتماعية دون استثناء أو إقصاء فقد كان هذا المطلب الأساسي للقوى الوطنية المنظمة وغير المنظمة كرد على النداءات التي وجهها الجيش في المدة الأخيرة للوقوف صفا واحدا أمام التهديدات التي تحوم على محيطنا الجغرافي القريب.

لقد مكن ظهور الرئيس تبون على المسرح الإعلامي من تجاوز الحرج الذي وقعت في مؤسسات الدولة القائمة على مهمة الاعلام والاتصال التي ظلت شديدة الحذر وشحيحة الكلام حول الوضع الصحي للرئيس وهو ما فتح الباب واسعا لمؤسسات الخبر الكاذب لتستولي على الفضاء الإعلامي في عالم لا يعرف الحدود ولا القيود.