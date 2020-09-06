تبون : الجزائر الجديدة لن يكون فيها أي أحد محمي بحصانته

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأحد خلال ترأسه لأشغال مجلس الوزراء أن مانشر نشر عن جلسات المحاكم من أشكال الفساد الذي يعد من أسباب سقوط الدول يكشف عن درجة الانحلال الأخلاقي وعمق الضرر الذي لحق بمؤسسات الأمة وثرواتها ويفسر في ذات الوقت حدة أزمة الثقة القائمة بين الحاكم والمحكوم وعليه فإن زوال هذه الأزمة شرط أساسي لبناء الجزائر الجديدة التي لن يكون فيها أحد محميا بحصانته ونفوذه ولن يتأتى ذلك إلا بالصدق في القول والإخلاص في العمل والحرص الدائم على الإبداع ونكران الذات حتى يشعر كل مواطن وخاصة من فئة الشباب بأن شيئا قد تغير فعلا وأن الدولة هي فعلا في خدمة المواطن فيستعيد بذلك الثقة في نفسه وفي مؤسساته ويصبح طرفا فاعلا في الديمقراطية التشاركية

باية ع